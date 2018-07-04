Страшна інфекція в салонах краси: жінка після педикюру втратила нігті

Медики рекомендують не використовувати екзотичні процедури

Медики попереджають про те, що екзотичні процедури в салонах краси можуть призвести до страшних захворювань. Про це повідомляється на американському науковому сайті Science Alert.

Молода 20-річна американка позбулася нігтів на ногах після процедури рибного педикюру в одному з салонів краси в Нью-Йорку. Через місяць після процедури у неї почалися проблеми зі здоров'ям і відшарувалися нігті на ногах.

Після ретельних досліджень і аналізів вдалося з'ясувати, що жінка захворіла онихомадезом. Дерматолог, який проводив обстеження, перевірив всю історію хвороби, а також спадковість і переконався, що ніхто раніше у родині дівчини не стикався з цим захворюванням.

Єдиний варіант, звідки дівчина могла отримати це захворювання – це екзотична процедура педикюру з допомогою спеціальних рибок Гарра руфа.

Хвороба, якою заразили риби жінку, не дозволяє нігтям рости і розшаровує нігтьову пластину.

Фото: sciencealert.com

Вчені стверджують, що самі рибки не можуть бути заражені цією хворобою, але при регулярному використанні цієї процедури, вони можуть стати її переносником.

Справа в тому, що продезінфікувати рибок, а також ємності з водою, в якій відбувається процедура – неможливо.

"Салони краси купують цю рибу за великі гроші, тому майстри використовують їх по декілька раз з різними клієнтами, що значно збільшує ризик поширення інфекцій", – стверджують експерти.

Рибний педикюр вже заборонено в деяких країнах Європи, а також в більш, ніж в 10 штатах США.

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