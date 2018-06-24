"Танцювати, спати і спілкуватися": Уляна Супрун дала поради для покращення роботи мозку

Правильний спосіб життя запобігає розвиток деменції і підвищує якість роботи мозку

Уляна Супрун розповіла, що існує ряд факторів, які впливають на роботу мозку і організму в цілому. Знаючи правила здорового способу життя можна покращити продуктивність мозку, а також попередити деменцію та інші захворювання ЦНС. У соціальній мережі Facebook в. о. міністра охорони здоров'я опублікувала 5 порад, які допоможуть поліпшити роботу мозку.

У своїй публікації Супрун ґрунтувалася на документально підтверджених дослідженнях. Вона розповіла, що для нормальної роботи мозку необхідний активний рух, правильне харчування, повне виключення алкоголю, здоровий сон і регулярне спілкування з людьми.

"Лікарі зазвичай радять активний спосіб життя та нормальні фізичні навантаження людям будь-якого віку. Літнім людям вони особливо важливі, адже можуть сповільнити зниження розумових функцій та розвиток деменції. Дослідження показали, регулярні тренування сприяють покращенню когнітивних функцій людей, у яких були порушення пам‘яті (https://goo.gl/Q9fW5T). Коли люди ходять, бігають чи танцюють, в мозку виділяється фактор росту, що сприяє виживанню нейронів і встановленню між ними зв’язків. Це підтримує пам’ять і дозволяє вчитись новому", — пише в. о. міністра охорони здоров'я про переваги активного способу життя для мозку.

Також вона сказала, що необхідно їсти фрукти, овочі, продукти з цільного зерна, макаронні вироби, бобові, горіхи і насіння, а також рослинні олії, рибу (оселедець, скумбрія), птицю та молочні продукти. Червоне м'ясо вона радить обмежити.

"Такий раціон підтримує серцево-судинну систему, а крім того - знижує ризик деяких видів раку і когнітивних розладів, та уповільнює прогрес деменції", — пише вона.

В одному з досліджень, опублікованих в журналі Американської медичної асоціації (https://goo.gl/1SjWW4) йдеться про шкоду алкоголю для мозку.

"Люди, які зовсім не вживають алкоголь, мають на 22% менше шанси розвинути хворобу Альцгеймера, ніж ті, хто регулярно споживає надмірну кількість спиртного", — говорить Супрун.

Щодо здорового сну в. о. міністра охорони здоров'я, спираючись на дослідження (https://goo.gl/JepJrb) розповіла, що недосипання впливає на оцінку ментальних функцій та ефективність запам'ятовування.

"Люди, які регулярно недосипають, тобто сплять менше рекомендованих 7-8 годин вночі, мають нижчі показники при проходженні тестів на оцінку ментальних функцій. Нашому організму потрібна певна кількість годин регулярного сну, наприклад, для повноти та ефективності запам‘ятовування. Уві сні з’являються нові нейронні зв‘язки та зміцнюється нейронна мережа, а це потрібно для формування пам‘яті", — каже Супрун.

"Постійне спілкування це активна розумова діяльність, зокрема концентрація уваги та стимуляція пам’яті, а це покращує когнітивні функції. Спілкування із різними людьми допомагає зміцнити нейронні мережі сповільнює їх ослаблення в процесі старіння. Також, це посилює так званий когнітивний резерв мозку (наші можливості), і тим самим і стає на заваді деменції", — підсумувала виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/ulanasuprun

Нагадаємо, що в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про небезпеку електронних сигарет.

Відео: video.rbc.ua