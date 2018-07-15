Вчені викрили міф про шкідливість бургерів

Ілюстративне фото (pixabay)

Фахівці назвали норму вживання фаст-фуду

Нове дослідження показало, що при певній нормі бургери абсолютно нешкідливі для людського організму. Про це повідомляє "Телеграф".

Багато років різні дослідження доводили, що бургери – не найкраща їжа. Основним аргументом було те, що в одному бургері міститься від 500 до 1000 калорій і надмірне захоплення фаст-фудом може викликати ожиріння і проблеми зі здоров'ям.

Але це твердження спростували китайські вчені з Сичуаньського університету. Вони стверджують, що при певній нормі вживання бургерів – вони нешкідливі для організму.

Фото: Бургер (pixabay)

Китайські експерти провели спеціальне дослідження, засноване на спостереженні за станом здоров'я людей протягом декількох років.

Результат виявився абсолютно непередбачуваним. Люди, які дозволяли собі поласувати бургером не частіше двох разів на тиждень, виявилися абсолютно здорові і на них вживання фаст-фуду зовсім не відбилося.

Вчені з Китаю стверджують, що перекус стравами швидкого харчування не більше двох разів в тиждень, не принесуть ніякої шкоди організму людини.

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