Уляна Супрун розповіла, як захистити себе від підробок при купівлі ліків

Супрун рекомендує перевіряти медичні препарати за допомогою спеціального мобільного додатку

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун опублікувала новий пост на своїй сторінці в Facebook, де розповіла про те, з допомогою чого можна вибирати якісні ліки і не переплачувати.

Супрун каже, що зазвичай ми купуємо ліки в стресовому стані: ми переживаємо про своє здоров'я або про здоров'я наших близьких. За словами Супрун, в такій ситуації людиною легко маніпулювати. Недобросовісний фармацевт може легко продати надто дорогий препарат замість дешевого аналога або, що ще гірше, і зовсім "всучити" підробку.

Щоб захистити себе від подібних випадків Супрун рекомендує встановити безкоштовний мобільний додаток "Ліки Контроль". Він досить простий і дозволяє переконатися в якості препаратів на 100%. Так само, ви завжди можете перевірити, чи є у того чи іншого ліки більш дешевий аналог з аналогічними ефектами.

"Не пошкодуйте 10 хвилин часу, щоб дізнатися, як працює "Ліки Контроль" та встановіть програму на своїй смартфон. В майбутньому це заощадить вам набагато більше і часу, і здоров'я, і грошей", – так закінчує своє повідомлення в.о. міністра охорони здоров'я України.

Мобільний додаток "Ліки Контроль" - Як швидко перевірити ліки в аптеці Зазвичай ми купуємо ліки в стані стресу - переймаємося за здоров'я, за близьких людей, можемо бути неуважними. За таких умів нами легко маніпулювати - наприклад, продати підробку або наддорогий препарат, коли є дешевший аналог. Щоб захиститися від подібного раджу зручний мобільний додаток "Ліки Контроль". Він безоплатний, простий у використанні та дозволяє впевнитися у своїх ліках на 100%. Ще один важливий момент - за допомогою "Ліки Контроль" можна перевірити, чи покриває оплату ваших ліків держава. У базу даних сервісу входять препарати, що є у програмі "Доступні ліки" (вартість яких повністю або частково оплачує держава, більше тут - http://moz.gov.ua/dostupni-liki) і також у Національному переліку лікарських засобів (препарати від найпоширеніших хвороб, які можна отримати безоплатно в лікарні, більше - https://www.natsperelik.com.ua/). Введіть у пошук додатку торгову назву чи МНН препарату і якщо бачите позначку з лого цих програм - обов'язково скористайтеся і не переплачуйте за ліки! Що ще можна перевірити у додатку "Ліки Контроль": - знайте дешевші, проте настільки ж ефективні аналоги ліків; - ознайомитися з офіційними інструкціями застосування препаратів; - перевірити чи не входити ваш препарат до серії ліків, заборонених до продажу Не пошкодуйте 10 хвилин годині, щоб дізнатися як працює "Ліки Контроль" та скачати додаток на смартфон, вісь посилання - http://likicontrolcom.ua У майбутньому це збереже вам набагато більше і часу, і здоров'я, і коштів. Відео нижче - коротка відеоінструкція про ті, як швидко перевірити ліки в аптеці. #лікиЄ Опубліковано Уляна Супрун Субота, 30 червня 2018 р.

Відео: як перевірити ліки в аптеці (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, раніше Уляна Супрун перерахувала всі безкоштовні послуги та медикаменти для громадян України.