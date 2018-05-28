"Питання нагальне": Супрун розповіла, чи можна захворіти від кондиціонера

Вона підкреслює, що кондиціонер не є чимось небезпечним, проте важливо користуватися ним правильно

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, чи можна захворіти від кондиціонера. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Супрун підкреслила, що це питання особливо нагальне зараз, коли насувається період спеки.

За її словами, позитивні ефекти від використання кондиціонера очевидні - починаючи від особистого комфорту і закінчуючи зниженням ризиків отримання теплового удару. Є дослідження, які вказують на зменшення рівня госпіталізації людей з серцево-судинними захворюваннями.

Щодо негативних симптомів, то найбільш поширені з тих, про які повідомляли учасники досліджень, є виникнення кашлю, подразнення слизової оболонки, труднощі з диханням, головний біль та втому.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Утім, чи це справді пов’язано з кондиціонером? Дослідники так і не знайшли переконливих доказів щодо такого зв’язку", - пише глава МОЗ.

Супрун відзначила, що ці симптоми також пов’язують із так званим синдромом закритих приміщень.

"Якщо ви довго перебуваєте в закритому просторі, це справді може виникати. В такому разі важливо частіше провітрювати приміщення та виходити на подвір’я. Свіже повітря, навіть в спекотну погоду, необхідне для організму", - говорить Уляна.

Вона підкреслює, що сам по собі кондиціонер не є чимось небезпечним, проте дуже важливо користуватися ним правильно.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я дала декілька порад, як правильно користуватися кондиціонером.

Кондиціонер, як і авто, потребує регулярного догляду.

Існують дослідження, які вказують, що брудні фільтри в кондиціонерах можуть забруднювати повітря бактеріями, як наслідок - сприяють розвитку респіраторних інфекцій.

Супрун радить робити техобслуговування кондиціонера та обов’язково слідкувати за чистотою фільтрів. На початку нового сезону активного використання кондиціонера фільтри варто почистити або ж замінити на нові.

Уникати різкого перепаду температур.

"Головне правило використання кондиціонера - не перестаратися. Коли ви заходите в кімнату, у вас не має бути відчуття, ніби ви потрапили на Північний полюс взимку. Вам повинно бути нормально, комфортно та не спекотно. Тому коли ви прийшли з вулиці і хочете охолодитись, не ставте одразу дуже низьку температуру. Знижуйте її поступово, щоб не було різкого контрасту між приміщенням та вулицею", - пише глава МОЗ.

За її словами, переохолодження може активізувати збудників хвороб, які є в організмі.

Також Уляна закликає уникати сидіння під сильним струменем повітря. Коли воно дме в одну точку, наприклад, область шиї чи обличчя, це може викликати запалення м’язів або нервів.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Слідкуйте за вологістю повітря в приміщенні.

Кондиціонери осушують повітря в приміщення, це пов’язано з основними принципами роботи цього приладу. Охолоджене повітря стає сухим, що може бути шкідливо для слизових оболонок та дихальних шляхів. Тому вимикайте його час від часу та регулярно робіть вологе прибирання.

"Не забувайте, що свіже повітря необхідне, тому провітрюйте приміщення, коли вимикаєте кондиціонер. В період спеки пийте достатньо води, носіть легкий одяг та не залишайтеся довго на сонці", - завершує свої поради Супрун.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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