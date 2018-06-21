"Завжди приємно зустріти і обняти старого друга!" Доктор Комаровський розчулив мережу (фото)

Доктор Комаровський поділився зворушливим знімком
Відомий український педіатр, лікар вищої категорії, телеведучий Євген Комаровський опублікував миле фото, на якому він зображений зі своїм "старим другом" - йоркширським тер'єром. Світлиною він поділився у своєму Instagram-акаунті.
"Завжди приємно зустріти і обняти старого друга! P. S. Старий друг живе у селі. Охороняє будинок, розважає господарів", - написав Комаровський.
Євген Комаровський зі своїм "старим другом" (instagram.com/doctor_komarovskiy)
Користувачі мережі в захваті від знімка.
"Яке чудове фото! Правда. Які віддані очі! Красунчики!" - написала Марина Ланочкіна.
Скріншот коментарів (instagram.com/doctor_komarovskiy)
"Приємно, коли люблять не тільки людей, а й братів наших менших. Спасибі, вам, Євгене!" - зазначила дівчина Олена.
Скріншот коментарів (instagram.com/doctor_komarovskiy)
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