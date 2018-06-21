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"Завжди приємно зустріти і обняти старого друга!" Доктор Комаровський розчулив мережу (фото)

STYLERКраса і здоров'я        21.06.2018 - 02:15
Євген Комаровський (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)
Євген Комаровський (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Доктор Комаровський поділився зворушливим знімком

Відомий український педіатр, лікар вищої категорії, телеведучий Євген Комаровський опублікував миле фото, на якому він зображений зі своїм "старим другом" - йоркширським тер'єром. Світлиною він поділився у своєму Instagram-акаунті.

"Завжди приємно зустріти і обняти старого друга! P. S. Старий друг живе у селі. Охороняє будинок, розважає господарів", - написав Комаровський.

Євген Комаровський зі своїм "старим другом" (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Користувачі мережі в захваті від знімка.

"Яке чудове фото! Правда. Які віддані очі! Красунчики!" - написала Марина Ланочкіна.

Скріншот коментарів (instagram.com/doctor_komarovskiy)

"Приємно, коли люблять не тільки людей, а й братів наших менших. Спасибі, вам, Євгене!" - зазначила дівчина Олена.

Скріншот коментарів (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Раніше Комаровський розповів про користь перловки і шкоду манки.

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Теги: Евгений Комаровский
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