ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

21 сторіччя на дворі: cвященники спалили книги про вампірів і Гаррі Поттера

STYLERЖиття    02.04.2019 - 17:41
21 сторіччя на дворі: cвященники спалили книги про вампірів і Гаррі Поттера
Фото: Священники спалили книги (колаж РБК-Україна)

У Польщі священники спалили книги, які нібито "суперечать канонам християнства"

У польському місті Гданськ католицькі священники вирішили прямо перед костелом спалити "окультні" предмети і книги.

Зокрема, священники знищили книги Джоан Роулінг про Гаррі Поттера, бо вони нібито суперечать вченню християн.

Про це повідомляє Хмарочос з посиланням на Facebook-сторінку Fundacja SMS Z NIEBA.

21 сторіччя на дворі: cвященники спалили книги про вампірів і Гаррі ПоттераФото: Fundacja SMS Z NIEBA

Крім книг про Гаррі Поттера, священники також спалили бестселер "Сутінки" Стефані Майер, буддійські та індуїстські статуетки, дерев'яні африканські маски і навіть рожеву дитячу парасольку Hello Kitty.

21 сторіччя на дворі: cвященники спалили книги про вампірів і Гаррі ПоттераФото: Fundacja SMS Z NIEBA

"У неділю в одному з парафій у Гданську було спалено десяток книг. Серед них були ті, що стосувалися молодого чарівника з Хогвартса", - пишуть про подію польські ЗМІ.

"Це не спалювання будь-яких книг, а спалювання предметів, пов'язаних з магією і окультизмом", - сказав парафіяльний священик.

21 сторіччя на дворі: cвященники спалили книги про вампірів і Гаррі Поттера

Фото: Fundacja SMS Z NIEBA

"Всі практики магії або чаклунства знаходяться в серйозному протиріччі з релігійним вченням, і ця практика має бути засуджена, тим більше коли є намір нанести шкоду іншій людині або вдатися до втручання демонів" - додали вони.

Ця подія викликала резонанс у Польщі. Одні хвалили священників, а інші – засуджували. Люди писали коментарі, в яких висловлювали обурення подією. Хоча багато хто підтримав священників і погодився із таким їхнім вчинком.

За словами інших користувачів Facebook, такого не має відбуватися у 21 сторіччі.

"21 сторіччя на дворі, а тут таке!" - писали вони. Інші також додали, що предмети, які спалили, взагалі не відносяться до окультних. Наприклад, звичайна статуетка слона та інші "релігійно нейтральні" предмети.

 

Фото: Fundacja SMS Z NIEBA

Нагадаємо, раніше у Дніпрі чоловік розвів багаття прямо у себе вдома.

Також повідомлялося, що у Києві спалили автомобіль представника кандидата у президенти України.

Кулаками по обличчю: на Волині священик побив двох жінок З божою допомогою: український священик прикупив житло за 4 млн
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як проходить голосування за президента України
Новини України священник
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся