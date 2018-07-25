25 липня в 20:00 Рабінович презентує економічну програму "За життя"

Вадим Рабінович (фото: facebook.com/vadymrabinovych)

За словами Рабіновича, програма партії "За життя" - це план покрокового виходу з кризи

25 липня народний депутат України, лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович презентує програму виходу країни з економічної кризи.

Презентація програми відбудеться в спеціальному випуску ток-шоу "Український формат" о 20:00 на телеканалі NewsOne. Про це повідомляється на сайті каналу.

"Програма партії "За життя" - це план покрокового виходу з кризи, план перемоги. Це програма, при якій політики несуть повну відповідальність за свої дії перед виборцями. Тому що нинішня безвідповідальність довела країну до того стану, в якому вона знаходиться зараз", - стверджує Вадим Рабінович.

Анонс програми "Український формат"

Нагадаємо, раніше політик заявляв, що в "Українському форматі" також будуть представлені майбутні виконавці економічної програми партії "За життя".

"Спершу телеглядачі методом голосування визначать п'ять головних проблем, що потребують першочергового вирішення. Потім вони ж визначать п'ятірку менеджерів, яких вважають найбільш компетентними у цих питаннях. Я завжди говорив, що потрібно ставити на найважливіші державні пости не "свата-кума", а точно знають свою справу професіоналів - нехай і політичних опонентів. І я зобов'язуюсь прийняти в партію п'ять кандидатур, яких виберуть телеглядачі, і поставити їх на ті позиції, на які їх визначить народ. Думаю, це буде дуже цікавий експеримент - ми всі разом здивуємо Україну", - констатував Рабінович.

До речі, Рабінович обіцяє зробити Одесу "європейським вікном України".