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"4 мільярди доларів": Супрун розповіла, як українців дурять на продажу ліків

STYLERЖиття    20.10.2018 - 19:05
Фото: (Колаж/РБК-Україна)
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Супрун заявила, що купувати потрібно лише ті препарати, які мають доведену ефективність

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун, яка нещодавно розвінчала міф про корисність лука проти грипу, розповіла, як заощадити на ліках. Вона вважає, що близько 4 мільярдів доларів можна було б зекономити, якби українці не купували гомеопатичні і фітотерапевтичні препарати. Про це вона написала у Facebook.

"За останні 5 років - це майже 4 мільярди доларів на препарати, у яких відсутні наукові підстави для клінічного застосування. Тут і гомеопатія, і лікарські препарати рослинного походження та інші засоби без доведеної ефективності", — розповідає в. о. міністра охорони здоров'я.

Супрун зазначає, що такими препаратами є гомеопатичні та фітотерапевтичні засоби. Вона повідомила, що одним з найбільш популярних препаратів з необгрунтовано високою ціною є препарат для ін'єкцій з крові телят. Він призначається, як правило, при порушеннях кровообігу, діабетичній полінейропатії, захворюваннях головного мозку, однак відсутній в міжнародних клінічних рекомендаціях.

Також в. о. міністра охорони здоров'я України додала, що на даний момент розробляється законопроект, який допоможе знизити частоту призначення неефективних препаратів.

"Ми трансформуємо систему охорони здоров'я, щоб виключити ситуацію, коли українці витрачають гроші на неефективне лікування, зате нехтують дійсно необхідною медичною допомогою. Паралельно з системними змінами (введення міжнародних протоколів лікування, Нацпереліку, розробка законопроекту, який обмежує рекламу ліків, введення електронної охорони здоров'я) Міністерство охорони здоров'я України веде безперервну просвітницьку роботу над спростуванням міфів про недієві способи лікування", — зазначає вона.

&quot;4 мільярди доларів&quot;: Супрун розповіла, як українців дурять на продажу ліків

&quot;4 мільярди доларів&quot;: Супрун розповіла, як українців дурять на продажу ліків&quot;4 мільярди доларів&quot;: Супрун розповіла, як українців дурять на продажу ліків

Скріншот поста облікового запису facebook.com/ulanasuprun

До своєї публікації вона прикріпила відео, створене Радіо Свобода.

Відео: (facebook.com/ulanasuprun)

Також вчені "реабілітували" деякі продукти, які вважалися шкідливими.

До речі, Уляна Супрун розвіяла міфи про користь нових гастрономічних трендів.

Відео: (video.rbc.ua)

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