5 ікон зникли: під Рівним священика та прихильників УПЦ МП виштовхали з храму (відео)

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Одній жінці знадобилася медична допомога

Священика РПЦ в Україні (колишня УПЦ Московського патріархату) вивели під руки з храму у селі Копитів під Рівним. Крім протоієрея Ігоря Власюка, вигнали також і деяких його прихильників, причому одній жінці знадобилася медична допомога - її госпіталізували, передає видання "UA Рівне".

Інцидент стався 13 квітня. Священика під вигуки "Ганьба!" змусили покинути храм після того, як місцева громада вийшла з УПЦ і приєдналася до Православної церкви України.

Ще в лютому на зборах за перехід до ПЦУ проголосували 122 людини з 126-ти.

Тимчасово в.о. голови парафіяльної ради Віталій Палядник розповів, що громада запрошувала священика і касира, щоб передати майно згідно книзі обліку.

"Вони обклали нас словами і не захотіли. Інвентаризація? Як такої її не було, бо нема кому. Подивилися, що там. Я тут 20 років день у день і знаю, що десь має бути. Так після зборів 5 ікон зникло", - розповів він.

Фото: rv.suspilne.media

Прихильники ПЦУ пояснили, що хочуть, щоб у місцевому храмі служили українською мовою, і щоб церква була українською.

У поліції заявили, що у прихильників ПЦУ є всі необхідні документи, включаючи рішення ОДА від 26 березня про реєстрацію релігійної громади.

"Тому поліція просто забезпечувала функцію охорони правопорядку. Конфлікт вичерпано", - каже речник ГУ Нацполіції в Рівненській області Антон Крук.

Сам священик заявляє, що він "захищає УПЦ". Також Власюк розповів про початок "релігійної ворожнечі" і про те, що уряд "створив війну на сході і в селах робить війну".

Відео: YouTube / Телеканал UA: Рівне

Як повідомлялося раніше, в березні в Чернівецькій церковна громада села Бережонка проголосувала за перехід церкви святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова з підпорядкування колишньої УПЦ МП до ПЦУ. Але збори громади закінчилися бійкою священиків.

Нагадаємо, в лютому в селі Гнездичне під Тернополем сталася бійка біля Свято-Преображенського храму, в результаті постраждав настоятель релігійної громади протоієрей Стефан Балан.

Додамо, що відмова РПЦ в Україні (колишня УПЦ Московського патріархату) змінити свою назву тягне за собою серйозні наслідки. Крайній термін для перейменування - 27 квітня.