50 років у черзі на житло: у Львові вчителька оголосила голодування (відео)

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Жінка вимагає надати квартиру

У центрі Львова 20 липня на площі Ринок перед будівлею міської Ратуші почала голодування вчителька однієї з міських шкіл. Жінка вже 50 років чекає від держави квартиру. Про це повідомляє "032.ua".

Відомо, що Вовк Стефанія викладає у львівській школі №6.

"Ганьба Садовому, що вчитель Львова без житла - бомж", - написала на плакаті жінка.

Фото: 032.ua

"В 1968 році я приїхала за направленням у Львів як молодий спеціаліст, пропрацювала і далі працюю - 50 років. Весь цей час я простояла в черзі на житло, якого зовсім немає. Я - бомж. У 1977 році з новонародженою дитиною я оселилася, не маючи житла, в глиняному аварійному будинку", - розповіла вона.

Щоб дістатися до місця роботи, жінка щодня долає 30 км шляху. Вона не раз зверталася до чиновників, але безрезультатно.

"Мені з 2005 року приходять відповіді, що ситуацію "поставлено на контроль". Вже 13 років я "на контролі" і - ніякого контролю", - зазначила Вовк.

Нещодавно Стефанія Вовк прийшла до Львівської міськради і вимигала від мера надати житло. Тоді вона повідомила, що буде чекати до 17 липня. А якщо до того часу ситуація не вирішиться, пригрозила розбити намет посеред площі Ринок і оголосити безстрокове голодування.

"Буду стояти, поки не помру. Не дадуть мені житла до вівторка - розбиваю намет і буду ночувати тут! Цілодобово буду стояти, поки не дадуть житло", - розповіла львівська вчителька.

Відео: Вчителька оголосила голодування (YouTube/Новини Львова)

Раніше повідомлялося, що лікар зі Львова хотіла покінчити з собою в будівлі Ратуші.

За словами медика, вона вже кілька місяців не отримує зарплату. Охоронці зняли з підвіконня. Відомо, що жінка працює стоматологом в поліклініці.

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