"Ампутували помилково": померла пенсіонерка, якій відрізали здорову ногу

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Жінці провели другу операцію і ампутували ще одну ногу

Пенсіонерка Марія Дронова, якої помилково ампутували здорову ногу замість хворої, померла. Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на власні джерела.

89-річна пенсіонерка з Воронежа, якій лікарі ампутували здорову ногу замість хворої, померла 21 листопада в лікарні. Цю інформацію підтвердили і в прес-службі департаменту охорони здоров'я.

Син пенсіонерки розповів, що в останні дні жінка перебувала в дуже поганому стані. Вона майже не їла і ледве могла пити.

Також повідомляється, що після першої операції, під час якої лікарі помилково ампутували ліву ногу до середини стегна замість правої, в якій вже були незворотні ураження, медики наполягли на тому, щоб провести другу операцію і ампутувати відразу і хвору ногу.

Операція була проведена через три дні після першої, хоча син наполягав на тому, що матері потрібно було відновитися.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Марія Дронова була госпіталізована в лікарню з скаргами на сильні болі в правій нозі, які не ставали слабшими після прийому препаратів.

Лікарі, які оглядали Дронову, повідомили, що потрібна негайна ампутація хворої ноги, так як вона сильно вражена.

Але після операції, син пенсіонерки виявив, що медики відрізали матері не ту ногу. Він спробував влаштувати скандал, але лікарі показали йому виписки з історії хвороби, у якій зазначено, що треба було ампутувати ліву ногу.

Крім того, вони пояснили, що уражені хворобою обидві ноги і обидві доведеться ампутувати.

Поліція відкрила кримінальну справу за статтею "заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю по необережності внаслідок неналежного виконання особою своїх професійних обов'язків".

Також ми розповідали про те, що батьки 6-місячної дитини звинувачують у смерті малюка лікарів.

Відео: РБК-Україна