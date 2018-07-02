"Ангели просто!": у Києві роми жорстоко побили місцевого жителя

Про це повідомляє Київ Оперативний

У Києві 2 червня вночі представники ромської національності напали на перехожого на Русанівських садах і жорстоко його побили. Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

"Не маю наміру розпалювати якусь расову ворожнечу, але маю повідомити, що сьогодні, близько 03:30 ночі, представники ромської національності здійснили напад на місцевого мешканця на Русанівських Садах", - повідомляється в публікації.

Фото з місця події (facebook.com/KyivOperativ)

Городянин повертався з нічного магазину, який знаходиться на вулиці Центральна Садова. Він проходив повз ромський табір, до нього підбігли кілька ромів з битками і сказали щось на кшталт "немає чого ходити тут вночі". Нападники завдали кілька ударів по ногах і плечах, людині ледве вдалося втекти.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

"Поліція пізніше лише "зафіксувала" пояснення", - додається в повідомленні.

Користувачі мережі обурені подією. Деякі помітили, що якщо поліція не буде займатися питанням з приводу циганських таборів, цим займуться прості люди.

"Потім обурюються, що їх табори розганяють, якщо поліція не робить свою роботу, люди будуть самі вирішувати ці питання", - написав користувач Andrei Korobkin.

"Ангели просто!", - прокоментувала пост Elena Shpichak.

"Чому мовчать наші "розумні статисти" про те, скільки лиха наробили цигани?", - написала користувач Olga Poddubchenko.

Скріншоти коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

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