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Ані Лорак засвітила груди на виступі в Росії (фото)

STYLERЖиття    26.08.2019 - 22:39
Ані Лорак засвітила груди на виступі в Росії (фото)
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Артистка вийшла на сцену у відвертому вбранні

Популярна українська співачка Ані Лорак приголомшила мережу своїм зовнішнім виглядом на російському фестивалі "Нова хвиля 2019", який проходив у Сочі. Фотографії співачки з'явилися в Instagram.

Шанувальники 40-річної співачки також зняли артистку разом з її новим 26-річним коханим Єгором Глібом, з яким вона почала відносини через півроку після розлучення з Муратом Налчаджіоглу.

Ані Лорак засвітила груди на виступі в Росії (фото)Ані Лорак засвітила груди на виступі в Росії (фото)

Ані Лорак (фото: karolina___lifenews___)

При цьому користувачі мережі розкритикували Лорак за відносини з Глібом, багато хто вважає, що він їй не пара.

  • Він хлопчисько, 26 років йому, Ані, тобі потрібен інший гідний чоловік поруч, а не репер з татуюваннями і з такими інтересами. Начебто доросла жінка і повинна розуміти;
  • Ну не твій чоловік;
  • Він в душ теж в кепці ходить?
  • Ну цей Єгор ну зовсім як невдала декорація поруч з такою шикарною жінкою... взагалі жах;
  • Хто-небудь бачив його без кепки?
  • Вона зірочка, а він як тінь;
  • Створюється враження, що він просто у неї працює.

Ані Лорак засвітила груди на виступі в Росії (фото)

Ані Лорак засвітила груди на виступі в Росії (фото)

Ані Лорак засвітила груди на виступі в Росії (фото)

Ані Лорак засвітила груди на виступі в Росії (фото)

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, що Ані Лорак рознесли за концертний наряд. Артистка вийшла на сцену в дуже короткій сукні, яка практично повністю оголювала ноги співачки.

Раніше повідомлялося про те, що пафосна Ані Лорак викликала обурення фанатів, які розкритикували її за зовнішній вигляд.

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