Ані Лорак засвітила груди на виступі в Росії (фото)

Артистка вийшла на сцену у відвертому вбранні
Популярна українська співачка Ані Лорак приголомшила мережу своїм зовнішнім виглядом на російському фестивалі "Нова хвиля 2019", який проходив у Сочі. Фотографії співачки з'явилися в Instagram.
Шанувальники 40-річної співачки також зняли артистку разом з її новим 26-річним коханим Єгором Глібом, з яким вона почала відносини через півроку після розлучення з Муратом Налчаджіоглу.
Ані Лорак (фото: karolina___lifenews___)
При цьому користувачі мережі розкритикували Лорак за відносини з Глібом, багато хто вважає, що він їй не пара.
Скріншот з Instagram
Нагадаємо, що Ані Лорак рознесли за концертний наряд. Артистка вийшла на сцену в дуже короткій сукні, яка практично повністю оголювала ноги співачки.
Раніше повідомлялося про те, що пафосна Ані Лорак викликала обурення фанатів, які розкритикували її за зовнішній вигляд.