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АТОшник-студент харківського ВНЗ обурився зневажливим ставленням з боку викладача (фото)

STYLERLIFE        25.03.2018 - 16:23
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Викладач здивувалася, "для чого АТОшникам вища освіта"

Боєць АТО Максим Єфименко, який навчається в Харківському національному університеті, заявив, що представники адміністрації факультету вмовляли його відмовитися від отримання вищої освіти. Про це боєць написав на своїй сторінці в Facebook.

Фото: Максим Єфименко (facebook.com/МаксимЕфименко)

Максим розповів, що зараз у нього сесія. В цей же час він перебуває на лікуванні після поранення. Хлопець каже, що, незважаючи на поранення, він з'являється в університеті.

"Я - студент 2 курсу заочного відділення екологічного факультету Харківського національного університету та я - військовослужбовець, приймаю безпосередню участь у бойових діях. На кафедрі працює викладач - Кривицька Іветта Анатоліївна, яка є одночасно заступником декана факультету з виховної роботи. 22 березня цього року ми спілкувалися з нею щодо мого навчання. Під час розмови виявилося, що у нескладений іспит і взагалі я "повинен одуматися і не отримувати вищу освіту, в нашій країні є кілька мільйонів людей без освіти, і вони добре живуть, працюють і у них все добре, і взагалі до чого АТОшникам вища освіта?", - розповів Єфименко.

Скріншот поста (facebook.com/МаксимЕфименко)

Бійця обурили такі провокаційні розмови. Хлопця цікавить, за яким принципом викладач Кривицька вирішує хто з людей повинен мати вищу освіту, а кому вона ні до чого.

Фото: Викладач Кривицька Іветта Анатоліївна (facebook.com/МаксимЕфименко)

Фото facebook.com/МаксимЕфименко

"Особисто мені дуже хотілося, щоб ці питання поставив їй особисто ректор університету, і бажано, щоб при цьому були присутні працівники Міносвіти та активісти громадських організацій. Чи має право займатися виховною роботою студентів людина, з такою зневагою ставиться до людей, які захищають свою Батьківщину?", - каже АТОшник.

Скріншот поста (facebook.com/МаксимЕфименко)

Нагадаємо, що жителі Авдіївки розповіли про наслідки обстрілу.

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Теги: АТО, харьков, университет
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