"Авто в крові стояло в центрі Києва": відомий журналіст розкрив подробиці вбивства Гонгадзе

Фотокореспондент розповів про автомобіль, в якому був убитий журналіст

Український журналіст, фотокореспондент Associated Press Єфрем Лукацький розповів, що вбивця журналіста Георгія Гонгадзе був упевнений, що злочин зійде йому з рук. Про це Лукацький написав у своїй колонці на "Цензор.НЕТ".

Він стверджує, що у 2000 році Леонід Кучма (тодішній президент України) дав команду міністру внутрішніх справ, а той - начальникові головного управління кримінального розшуку МВС України Олексію Пукачу з'ясувати, хто фінансує і зливає інформацію Гонгадзе про корупцію у вищих ешелонах влади.

В кінці червня того ж року Гонгадзе помітив негласне спостереження, і написав заяву генеральному прокурору Михайлу Потебеньку, у якому виклав факти щодо стеження. Прокурор під час наради розповів про заяву журналіста Кучмі.

"Що говорив після цього Кравченко Пукачу, - не важко здогадатися. Пукача понесло: він небожитель, начальник головного управління кримінального розшуку МВС України, а тут якийсь грузин, через якого він може втратити все, опуститися до начальника райвідділу. Мент від приниження і страху втратити роботу в пориві люті і помсти задушив Георгія в машині (деталі вбивства відомі). Голову відрізав і закопав подалі від тіла. Без голови важко ідентифікувати жертву. Вбивця був упевнений, що все зійде йому з рук, але зникнення Георгія викликало великий резонанс", - зазначив Лукацький.

Він додав, що навколо зникнення Гонгадзе було багато брехні. У МВС і прокуратурі намагалися погасити інформаційний шум, щоб прикрити керівництво.

"Ці покидьки навіть не помили машину від крові", - розповів Ігор Гончаров, який на той час був капітаном міліції щойно створеного відділу по боротьбі з організованою злочинністю.

"Зі слідами крові машина довго стояла у дворі МВС в центрі Києва.

Пукач вбивав не один — інші менти тримали Георгія. Тепер вони злякалися, і один з них повідомив Гончарову, де лежить тіло. І розповів на камеру все, що сталося.

Після цього, тіло "випадково" було знайдено в лісі", - написав Лукацький.

Нагадаємо, Георгій Гонгадзе був убитий 17 вересня 2000-го року. Йому був 31 рік.

Єфрем Лукацький з 1989 року є фотокореспондентом інформаційного агентства Associated Press, наразі очолює фотослужбу українського бюро агентства.

Спеціалізується в області військової фотожурналістики. Лукацький працював в Афганістані, Іраку, секторі Газа, Чечні і Грузії в 2008 році.

У 2004 році у складі групи фотокореспондентів Associated Press, які сни малі Іракську війну, увійшов до трійки фіналістів Пулітцерівської премії за кращу новинну фотографію.

У часи Революції Гідності, 18 лютого 2014 року, Лукацький був поранений, висвітлюючи сутички між мітингувальниками і "Беркутом" у Києві.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі загинув брат Георгія Гонгадзе.

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