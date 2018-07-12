В мережі обурені жорстоким поводженням з тигреням в одеському біопарку (відео)

Ілюстративне фото (pixabay.com/Gellinger)

Над твариною знущаються працівники зоопарку

В Одесі люди обурилися ставленням до маленького тигреня в біопарку, якого змушували фотографуватися з відвідувачами протягом декількох годин без перерви. Про це на своїй сторінці в Facebook написала користувач Катерина Соловйова.

Дівчина разом з дитиною ходила в зоологічний парк і почула гарчання тигра. Вона обурилася тим, що побачила там і тепер вимагає втручання зоозахисників.

"Це просто жахлива експлуатація маленького дикого тигра, якому всього два місяці! За чотири години спостереження, кожні 10-15 хвилин підходять люди сфотографуватися з ним, вартість - 300 грн. На перший погляд, нічого нового. Але коли КОЖЕН раз чуєш, як гарчить маленький переляканий звірок, який отримує величезний стрес, дивишся на це зовсім з іншого боку. Зі слів співробітників, на початку дня він ще нормально реагує на відвідувачів, але під кінець - замучений і гарчить", - повідомила Катерина публікації.

Скріншот поста (facebook.com/katerina.korenkova.50)

Дівчина також розповіла про жахливі умови, в яких тварині доводиться фотографуватися з відвідувачами біопарка. "Він не спить, не відпочиває, а виставлений на потіху і заробляння бабла для адміністрації. Біоритми дикої тварини не дотримуються. Це свавілля! Побувавши в різних зоопарках світу, не бачила такого блюзнірства!" – сказала вона.

Сьогодні були в Зоопарк Биопарк #биопарк #одеса Це просто жахлива експлуатація маленького дикого тигра, якому всього 2 місяці!!! За 4 години спостереження ,кожні 10-15 хвилин підходять люди сфотографуватися з ним, вартість-300 грн. На перший погляд, нічого нового. Але коли КОЖЕН раз чуєш, як гарчить маленький переляканий звірок, який отримує величезний стрес - дивишся на це зовсім з іншого боку. Зі слів співробітників, на початку дня він ще нормально реагує на відвідувачів, але під кінець - замучений і гарчить. Він не спить, не відпочиває, а виставлений на потіху і заробляння бабла для адміністрації. Біоритми дикої тварини не дотримуються . Це свавілля! Побувавши в різних зоопарках світу, не бачила такого блюзнірства! Якщо у когось є виходи на зоозахисників, прошу їм перепостить #эксплуатацияживотных #одессабиопарк #защитаживотных Опубліковано Katerina Solovyova Неділя, 1 липня 2018 р.

Відео: facebook.com/katerina.korenkova.50

Як повідомляється в сюжеті ТСН, голова ГО "Громадська рада зоозахисників міста Одеси" Світлана Барсукова вважає, що адміністрації швидше за все загрожує лише адміністративний штраф. "Поки не буде адекватного покарання за знущання, до тієї пори все це буде продовжуватися", - розповіла вона.

Користувачі мережі обурені тим, що відбувається. Вони просять перестати мучити тигреня і врятувати його.

"Тварі", "Бідна тварина, жило собі спокійно, але ні, треба нам ним знущатися...Нічого людяного у людей не залишилося. Тільки нажива в голові", "Сволоти, перестаньте мучити тварину... не треба з ним фотографуватися... уявіть що це ваші діти, а не бідна тварина... хотіли б такого для своїх дітей? Тупі барани, щоб вам...", "Шкуродери одним словом", - прокоментували користувачі.

Скріншоти коментарів (facebook.com/katerina.korenkova.50)

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