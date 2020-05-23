Біжіть до лікаря при появі цих симптомів: лікарі назвали ранні ознаки раку

Медики назвали симптоми, які свідчать про появу раку
Онкологічні захворювання знаходяться в списку тих хвороб, який найчастіше стають причиною смерті серед українців. Перші ознаки виникнення пухлини зазвичай не помітні й часто люди просто не звертають на них уваги.
Медики б'ють на сполох, оскільки рак все частіше став вражати дітей і людей молодого віку. Лікарі з онкологічного центру у Великобританії назвав головні ознаки раку. При їх появі треба негайно звернутися за консультацією до фахівця і пройти обстеження.
Як зазначають медики, успіх у лікуванні онкології більш імовірний тільки якщо хвороба була виявлена на ранніх стадіях і лікування було призначено негайно.
Більшість видів раку можна діагностувати на найперший стадії захворювання і ймовірність того, що хворобу можна перемогти, виростає автоматично на 50-75%.
Раніше ми писали про те, що вчені назвали п'ять видів онкологічних захворювань, які можна вчасно розпізнати та повністю вилікувати.
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Автор: Маруся Щаслива