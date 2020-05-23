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Біжіть до лікаря при появі цих симптомів: лікарі назвали ранні ознаки раку

STYLERЖиття    23.05.2020 - 11:23
Біжіть до лікаря при появі цих симптомів: лікарі назвали ранні ознаки раку
Лікарі назвали перші симптоми раку (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Медики назвали симптоми, які свідчать про появу раку

Онкологічні захворювання знаходяться в списку тих хвороб, який найчастіше стають причиною смерті серед українців. Перші ознаки виникнення пухлини зазвичай не помітні й часто люди просто не звертають на них уваги.

Медики б'ють на сполох, оскільки рак все частіше став вражати дітей і людей молодого віку. Лікарі з онкологічного центру у Великобританії назвав головні ознаки раку. При їх появі треба негайно звернутися за консультацією до фахівця і пройти обстеження.

  • Зміни в роботі кишківнику або січового міхура, які тривають понад два тижні.
  • Незагойні рани чи подряпини, особливо якщо перевірені засоби лікування не допомагають.
  • Незвичайна кровотеча або виділення.
  • Потовщення або грудка в районі грудей або іншої частини тіла.
  • Розлад шлунка, який не проходить протягом трьох-п'яти днів.
  • Труднощі при ковтанні, які не пов'язані з інфекційними захворюваннями та застуду.
  • Зміна родимки: змінилися розміри, колір, опуклість. Різко зросла кількість родимок за короткий проміжок часу.
  • Важкий кашель і хрипота протягом декількох тижнів.

Як зазначають медики, успіх у лікуванні онкології більш імовірний тільки якщо хвороба була виявлена на ранніх стадіях і лікування було призначено негайно.

Більшість видів раку можна діагностувати на найперший стадії захворювання і ймовірність того, що хворобу можна перемогти, виростає автоматично на 50-75%.

Раніше ми писали про те, що вчені назвали п'ять видів онкологічних захворювань, які можна вчасно розпізнати та повністю вилікувати.

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Автор: Маруся Щаслива

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