Біжіть до лікаря при появі цих симптомів: лікарі назвали ранні ознаки раку

Лікарі назвали перші симптоми раку (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Медики назвали симптоми, які свідчать про появу раку

Онкологічні захворювання знаходяться в списку тих хвороб, який найчастіше стають причиною смерті серед українців. Перші ознаки виникнення пухлини зазвичай не помітні й часто люди просто не звертають на них уваги.

Медики б'ють на сполох, оскільки рак все частіше став вражати дітей і людей молодого віку. Лікарі з онкологічного центру у Великобританії назвав головні ознаки раку. При їх появі треба негайно звернутися за консультацією до фахівця і пройти обстеження.

Зміни в роботі кишківнику або січового міхура, які тривають понад два тижні.

Незагойні рани чи подряпини, особливо якщо перевірені засоби лікування не допомагають.

Незвичайна кровотеча або виділення.

Потовщення або грудка в районі грудей або іншої частини тіла.

Розлад шлунка, який не проходить протягом трьох-п'яти днів.

Труднощі при ковтанні, які не пов'язані з інфекційними захворюваннями та застуду.

Зміна родимки: змінилися розміри, колір, опуклість. Різко зросла кількість родимок за короткий проміжок часу.

Важкий кашель і хрипота протягом декількох тижнів.

Як зазначають медики, успіх у лікуванні онкології більш імовірний тільки якщо хвороба була виявлена на ранніх стадіях і лікування було призначено негайно.

Більшість видів раку можна діагностувати на найперший стадії захворювання і ймовірність того, що хворобу можна перемогти, виростає автоматично на 50-75%.

Раніше ми писали про те, що вчені назвали п'ять видів онкологічних захворювань, які можна вчасно розпізнати та повністю вилікувати.

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Автор: Маруся Щаслива