У Бердянську вбили ветерана АТО: активістка розповіла, як почався конфлікт "Сармата" і нардепа Пономарьова

Віталій Олешко (Кадр з відео YouTube)

З'явилася інформація про народному обранцеві і його "справи"

У Запорізької області в місті Бердянськ 31 липня було скоєно вбивство. Кілери застрелили відомого активіста Віталія Олешко, бійця АТО з позивним "Сармат", який був добровольцем батальйону НГУ "Донбас", брав участь у боях за Іловайськ і пройшов російський полон. Знайома вбитого – активістка з Бердянська Марія Драгозова розповіла про депутата від групи "Воля народу" Олександра Пономарьова і як почався його конфлікт з Олешко. Про це вона повідомила в інтерв'ю виданню "Апостроф".

"Пономарьов зараз є фактичним господарем міста Бердянськ. Його люди контролюють всі структури комунального господарства. Мер Бердянська Чепурний - це ручна істота Пономарьова", - підкреслила Драгозова.

Вона додала, що у нардепа є частка у більшої частини активів підприємств і майже всі місцеві ЗМІ підконтрольні йому.

За словами активістки, Пономарьов володіє специфічним стилем "ведення бізнесу".

"Сам він – людина важкий. Не перебирає в методах. Якщо йому чогось хочеться, він цього досягає будь-яким способом, навіть шляхом "всмоктування" купи грошей в те, що коштує копійки", - зазначила знайома вбитого.

"Для Пономарьова немає правил. Він їх сам встановлює для своїх підлеглих. Є така практика у Пономарьова: він своїх співробітників заганяє в боргову кабалу. Гроші в кредит і розписку на суму, яка вдвічі перевищує борг. А потім нехтує людиною як річчю", – стверджує активістка.

Конфлікт з Олешко, за словами активістки, у політика був з самого початку.

"Пономарьов свій час був одним з "власників" "Партії регіонів" в Бердянську. Під час Майдану він фактично загравав з нашими сепарами. Тому в патріотичній тусовці було багато питань до нього. "Сармат" був найбільш яскравим її представником. Як тільки він повернувся з Донбасу, він одразу поринув у активізм. Спочатку він воював з колишнім мером Бакаєм. Але коли почалися вибори мера, то у другому турі вони навіть помирилися. Тому що "Сармат" чітко бачив загрозу перетворення Бердянська в Пономарьовськ", – зазначила Драгозова.

Сам конфлікт, зі слів активістки, почався з вимоги Олешко від нового мера Чепурного показати кошторис закупівель на ремонти шкіл. Чиновник відмовився, а згодом з'ясувалося, що фірма-підрядник, яка робила ремонти, належить Пономарьову.

"Зачепилися, і понеслося. Де б "Сармат" не копав у мерії і навколо Чепурного, наштовхувався на інтереси Пономарьова. У нього навіть був анекдот: посмикайте Чепурного – з нього "лупа" відразу сиплеться. ("Лупою" називають Пономарьова, оскільки він реально весь у лупі)", – додала вона.

Нагадаємо, активістка з Бердянська розповіла, хто міг замовити вбивство Віталія Олешко.

За її словами, Олешко був самим відомим активістом у Запорізькій області, а його громадська позиція заважала багатьом політикам, в тому числі і депутату Олександру Пономарьову.

Раніше друг "Сармата" розповів про можливих замовників.

До речі, поліція затримала вбивць Віталія Олешко.

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