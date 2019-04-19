Безкоштовно і доступно всім: Супрун розповіла, як стати щасливим

Супрун розповіла, як стати щасливою людиною (фото: freepik.com)

Супрун вважає, що спорт – це один зі способів стати щасливішими

Уляна Супрун розповіла, як стати щасливою людиною. На думку в. о. міністра охорони здоров'я України спорт може в цьому допомогти. Про це чиновниця розповіла у своєму Facebook, підтвердивши кожну тезу науковими фактами.

За даними Супрун, вчені виявили, що люди, які регулярно займалися спортом, відчували пригніченість і тривожність у середньому 35 днів у році. Дослідження проводилося протягом 5 років, в ньому взяло участь більше 1,2 мільйонів респондентів.

"Щасливішою людину робить будь-яка фізична активність. Але найбільше задоволення за результатами досліджень приносили командні види спорту, їзда на велосипеді й аеробні навантаження. Для повноти відчуття щастя, активність в ідеалі повинна тривати близько 45 хвилин 3-5 разів на тиждень", - вважає чиновник.

Супрун розповіла, як стати щасливою людиною (фото: pixabay.com)

Супрун також пояснила природу відчуття щастя після (і під час) фізичних навантажень:

Ендорфіни. Коли ми тренуємося, ми втомлюємося, а м'язи болять. Чудово! Це означає, що в мозку будуть виділяються ендорфіни - нейромедіатори, з якими пов'язане знеболювання і почуття ейфорії. Ви думали, люди просто так посміхаються на Селфі з тренажерних залів? Ні, вони під ендорфінами. Ендоканабиноїди. Навантаження, що вимагає витривалості, наприклад, біг на довгі дистанції, провокує ще і викид ендоканабіноїдів - нейромедіаторів, які, як і канабоїди канабісу, діють на одні і ті ж рецептори в мозку. В результаті вони зменшують біль, покращують настрій і мотивують ще більше рухатися. Вважається, що ендоканабиноїдна система зіграла важливу роль в полюванні і збиральництві, бо полегшувала тривалі забіги африканській савані. Здорове харчування і вага. Ожиріння (індекс маси тіла більше 30) і депресія взаємопов'язані: люди з ожирінням більш схильні до депресії, а люди з депресією найімовірніше будуть мати ожиріння в майбутньому. фізичні навантаження це хороший запобіжник і набору ваги, і депресивних станів. Інша сторона занять спортом - це збалансоване харчування. Коли ви починаєте регулярно тренуватися, то повинні їсти повноцінну їжу і дотримуватися режиму харчування, інакше тренуватися буде важко. Самооцінка. Заняття спортом покращують самооцінку і позитивне сприйняття тіла, навіть якщо індекс маси тіла не в нормі (більше 25). Тому фізичну активність радять як засіб для поліпшення самооцінки. Соціалізація. Для фізичного і психічного здоров'я, для запобігання або уповільнення деменції нам необхідно спілкування. Бігові клуби, тренажерні зали, групові заняття йогою, пілатесом або танці - прекрасне місце знайти однодумців, завести знайомства і одночасно не перевтомитися спілкуванням або дискусіями. Ви і серед людей, і не говорите про вибори. Танці під ностальгійні мелодії - ідеальна профілактика деменції, і це не жарт. Соціалізація, рух, баланс, і давно знайома, коли улюблена музика підтримують наші нейронні мережі і покращують настрій. У пацієнтів з хворобою Альцгеймера музика часів молодості пробуджує спогади. Подолання стресу. Фізична активність сама по собі може бути джерелом стресу. "Вибухові тренування" і командні ігри, або різні види поєдинку - це адреналін. Ми напоготові і серце калатає. Але будь-яка фізична активність це "провітрювання горища" - поки ви тренуєтеся, ви не думаєте ні про що, крім тренування, і тим самим заспокоюєтеся. Біг викликає виділення гальмівного медіатора гамма-аміномасляної кислоти. Тренування на витривалість нормалізують баланс у периферичній нервовій системі: буває таке, що переважає парасимпатична, і ми відчуваємо себе млявими і ніякими. Буває, що переважає симпатична - і тоді людина постійно нервує, збуджена і погано спить. Якщо бігати, то ми будемо спокійними або збудженими тільки коли потрібно.

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