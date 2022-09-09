"Біль закипає знов": слухайте щемливу пісню про мирних українців, які загинули від рук росіян
Популярний український рок-гурт, суперфіналісти 7 сезону шоу Х-Фактор DETACH показали щемливе відео на свою нову пісню "Лава".
Композицію і кліп музиканти присвятили мирним жертвам російсько-української війни, рахунок яких вже пішов на сотні тисяч...
"Життя кожного із нас - безцінне. І кожен, хто на нього посягає - це не людина, це просто мраз*та. Війна вже давно не десь там далеко, гинуть друзі і знайомі, невинні діти. росія бомбить торгові центри, в Вінниці постраждав організатор наших концертів, який, на щастя, живий. А от нещодавно загинув Макс Ліщинський - друг дитинства нашого гітариста. Хлопець був на фронті з перших днів війни, і в серпні, на превеликий жаль, його не стало. Смерть ходить поруч, але ми маємо вистояти, у нас немає вибору", - коментують музиканти.
Додамо, що в своєму минулому провокаційному відео "Кінцева" учасники рок-команди в образах супергероїв здійснили мрію усього світу та знищили президента рф.