Били руками і кастетами: у Рівному озвірілі "титушки" напали на автолюбителів (відео)

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Невідомі в масках напали на людей, які зібралися для участі у перегонах

Увечері 11 серпня в місті Рівне агресивно налаштовані люди напали на автолюбителів, які зібралися біля ТРЦ на одній з вулиць обласного центру для проведення гонок і дріфту.

Як розповіли в місцевій поліції, в 22:30 біля торгового центру перебувало близько 100 учасників перегонів і 150 жителів довколишніх будинків, які виступали проти проведення заходу, яке порушує їх права на відпочинок.

"Близько 23:00 25-річний житель села Городок Рівненського району, водій автомобіля Renault Trafic, об'їхавши загородження через бордюр і газон, заїхав на автостоянку, де почав дріфтовати і створювати аварійну обстановку, не реагуючи на неодноразові вимоги співробітників поліції про зупинку, що подаються за допомогою жестів, гучномовця, проблискових маячків червоного і синього кольору і звукових сигналів. Після цього водій мікроавтобуса, виїжджаючи зі стоянки, протаранив службовий автомобіль Toyota Prius", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Опубліковано Сергеєм Кириленком Субота, 11 серпня 2018 р.

В Рівному напали на автолюбителів

Як видно на відео, водій Renault скоїв наїзд на "копа". Не маючи можливості уникнути наїзду, поліцейський впав на капот автомобіля і, тримаючись за нього, проїхав у такому положенні близько 30 метрів.

За словами автолюбителів, за кермом Renault був провокатор. Так як після цього "відволікаючого маневру" на парковці з'явилося 100-150 молодиків спортивної статури в балаклавах, які почали громити ногами, бітами машини і людей, які траплялися їм на шляху, використовуючи також сльозогінний газ. Метою "тітушок", на думку очевидців, було залякати присутніх на парковці автолюбителів.

Опубліковано Сергеєм Кириленком Субота, 11 серпня 2018 р.

В Рівному напали на автолюбителів

Опубліковано Сергеєм Кириленком Субота, 11 серпня 2018 р.

В Рівному напали на автолюбителів

"Поліція в цей час дивилася, групувалася, робила якісь дії, але не затримувала і не перешкоджала жорстокому свавіллю. Водіям, які намагалися виїхати, тікаючи від озвірілих "тітушок", перешкоджали поліцейські авто, які навіть не спробували звільнити проїзд. Склалося враження, що дії нападників і поліції були злагодженими і спланованими", - написав на своїй Facebook-сторінці Сергій Кириленко.

Скріншот (facebook.com/KirilenkoSer)

За словами дрифтерів, в результаті нападу "титушок" було пошкоджено кілька авто, нанесені серйозні побої кільком людям з наслідками госпіталізації. Удари, при цьому, наносилися битами, арматурою і кастетами.

У поліції стверджують, що невідомі в балаклаві, в кількості близько 100 чоловік, зайшовши на територію автостоянки, пошкодили битами два автомобіля учасників дріфту.

Скріншот (npu.gov.ua)

Зараз в рамках відкритих кримінальних провадженнях поліцейські встановлюють всі обставини подій.

Нагадаємо, що не так давно син колишнього голови обласного осередку організації "Український вибір" Андрій Бузинарський влаштував аварію в Рівному, після чого почав погрожувати журналістці.

Відео: РБК-Україна