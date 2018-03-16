"Били та тягали за волосся дівчину-копа": в Рівненській області хулігани побили поліцейських

За напад на патруль молодикам загрожує до 5 років ув’язнення

В місті Дубно Рівненської області молодики напали і побили поліцейських. Про це передає місцеве видання ogo.ua.

Повідомляється, що 18-річні хулігани напали на поліцейський патруль. Спочатку вони, будучи в стані алкогольного сп’яніння, побили 17-річного юнака. Постраждалий зумів викликати поліцейських.

Кривдників підлітка патруль виявив поблизу продуктового магазину. Підозрювані здаватися не збиралися й пішли у наступ на поліцейських.

Спочатку хулігани почали лупцювати чоловіка. Коли його напарниця стала викликати підмогу – накинулися на дівчину.

"Напад був цілком неочікуваним. З напарником не встигли навіть дістати табельну зброю. Відразу зав’язалася бійка. Руками та ногами лупцювали напарника, тоді кинулися на мене. Били та тягали за волосся, але до цього встигла викликати підмогу", - говорить старший лейтенант Євгенія Кундеус, яка постраждали від нападу цих хлопців.

Міськрайонний суд Дубна обрав хуліганам міру запобіжного заходу. Обидва мають погану репутацію. Вже притягувалися до відповідальності за крадіжки та збут краденого.

"Якби був тверезим, то сів би в патрульний автомобіль, поїхали би в поліцію та розібралися. Це випадково сталося", - заявив один з нападників.

Першого хулігана суд відправив під цілодобовий домашній арешт, а товариша — в слідчий ізолятор на 2 місяці.

Старший лейтенант поліції Євгенія Кундеус отримала лише незначні ушкодження, тож невдовзі вийде на роботу. Напарник Дмитро Гаврилюк отримав перелом ноги, струс мозку та два місяці лікуватиметься.

"Обстеження виявило перелом у гомілково-ступневому суглобі без зміщення. Поліцейський пробуде на лікарняному два місці", - розповів завідувач відділенням травматології райлікарні Мирон Павлів.

За напад на патруль молодикам загрожує до 5 років ув’язнення.

Відео:Побили патрульних (youtube.com/Сегодня)

Нагадаємо, що в Херсонській області сталася бійка між військовими та цивільними, є постраждалі.