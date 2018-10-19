"Будуть бити цих муд***скоро: "директор" маршрутки з Мелітополя розлютив українців

Ілюстративне фото: маршрутки (РБК-Україна)

Маршрутник вимагав оплатити проїзд від пенсіонера-пільговика і говорив, щоб той його на таксі відвіз в мерію

18 жовтня, приблизно опівдні в місті Мелітополь один з місцевих водіїв маршрутки продемонстрував кричущий випадок хамської поведінки і грубості, він представився пасажиру "директором" маршрутки і навідріз відмовлявся везти безкоштовно пенсіонера та інваліда по посвідченню. Про це повідомляє портал "РИА Мелітополь".

Тимофій Тимофійович є інвалідом другої групи, на зупинці "Пушкіна" він сів у автобус, наступний по маршруту номер 17 "Ж/Д вокзал – Ц. Ринок", як і годиться, він передав посвідчення перевізнику при вході.

"У серпні мені присвоїли другу групу інвалідності. А до цього була третя. Посвідчення мені поки видали без фото. В пенсійному сказали, що надішлють з фотографією документ через пару місяців з Києва. Тим не менш, мій документ дійсний і досі ні у одного водія маршрутки він не викликав сумніву. Перший раз з кричущим хамством я зіткнувся вчора", - розповів пенсіонер.

Зі слів Тимофія Тимофійовича, проблеми почалися, коли автобус від'їхав трохи від зупинки. Чоловік, який керував маршруткою, став кричати, що, мовляв, документи були скопійовані на ксероксі і що пільговик підробив посвідчення, став вимагати оплату і грубіянив.

Коли пенсіонер приїхав куди потрібно, маршрутник не віддавав документ і вимагав заплатити йому п'ять гривень. Варто зазначити, що ніхто з пасажирів не заступився за інваліда, а, приїхавши на кінцеву зупинку, якийсь час залишалися спостерігачами того, що відбувається, бажаючи подивитися, чим справа закінчиться.

"Тільки одна бабуся виходила повна і сказала мені: "Та, ви заплатите йому чотири гривнi. по пенсійному". Я відповів, що є інвалідом другої групи і хочу скористатися пільгою, покладеної мені за законом. Тим більше, що у мене є документ", - прокоментував Тимофій Тимофійович.

Побачивши, що конфлікт затягується, люди поступово стали покидати салон транспортного засобу. Пенсіонер запропонував водієві відправитися в виконком в транспортний відділ, щоб там їх розсудили. У відповідь на це чоловік зажадав, щоб інвалід викликав таксі і відвіз його в мерію.

"Я обурився, адже виконком фактично за рогом знаходиться поруч з центральним ринком. Водій сказав, що саме тому мені не так вже й дорого обійдеться ця послуга. Коли я попросив дізнатися у водія його прізвище – він сказав: "Пішов ти на х..." Я директор маршрутки, тому, що хочу, те і роблю. Кого хочу везти безкоштовно, того й повезу, - переказав суть бесіди з хамським водієм Тимофій Тимофійович.

Після цього конфлікту пенсіонеру стало погано і йому довелося пити таблетки.

Заяву-скаргу на водія-хама в транспортний відділ виконкому він все-таки має намір подати. Незважаючи на нервову обстановку, пільговик все-таки не забув, і записав номер "директора" маршрутки – АР3007 АА

Таку хамську поведінку сильно обурило користувачів в мережі, хтось написав, що "будуть бити цих мудак**скоро".

Нагадаємо, в Києві по-звірячому напали на підлітка-інваліда через пільгового проїзду.

Також у Черкасах обурені хлопці хотіли побити водія маршрутки, який ледь не наїхав на пішоходів.

Раніше повідомлялося, в Херсоні маршрутник вирішив проскочити перед поїздом.

Топ-10 курйозних ДТП