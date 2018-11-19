Як у бойовику: мешканець Київської області застрелив магазинного злодія на місці злочину

Фото: РБК-Україна

Правопорушник мав проблеми із законом раніше

У Києві чоловік застрелив злодія на місці злочину. Злочинцем виявився чоловік, який раніше неодноразово мав проблеми із законом за вчинення майнових злочинів. Про це повідомляє Поліція Київської області у Facebook.

В 3 години ночі на мобільний телефон господарю магазину Тетіївського району надійшло смс-повідомлення про те, що в магазині спрацювала сигналізація. Через кілька хвилин чоловік і його зять приїхали в торговельний заклад. Далі події почали розгортатися дуже швидко.

Навісний замок вхідних дверей магазину був зірваний. Тому власник залишився на подвір'ї, а його зять зайшов у приміщення. Там він виявив зловмисника зі зброєю в руках. Молодий чоловік не розгубився і вихопив у злодія пістолет. Однак, лиходій дістав ще одну зброю. Тікаючи, нападник почав стріляти. У відповідь чоловік, обороняючись, вистрілив. Куля потрапила втікачеві прямо в шию.

Однак, лиходій дістав ще одну зброю. Тікаючи, нападник почав стріляти. У відповідь чоловік, обороняючись, вистрілив. Куля потрапила втікачеві прямо в шию. На даний момент обидві зброї вилучено та направлено на експертизу.

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Відео: (video.rbc.ua)