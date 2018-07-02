"Вболівав, вболіваю і буду вболівати за збірну Росії": колишній президент ФФУ розлютив українців

Анатолій Коньков висловився про матч Росії та Іспанії

Екс-президент Федерації футболу України Анатолій Коньков заявив, що вболіває за збірну Росії на Чемпіонаті світу 2018. Про це повідомив канал Football Hub на своїй сторінці в Twitter.

"Доброго ранку, патріоти. Екс-президент ФФУ передає всім палкі привітання", - написано в публікації.

Дружина спортсмена Марія виклала відео-instastories в своєму Instagram, де повідомила, що вона з чоловіком відзначає перемогу збірної Росії в матчі 1/8 фіналу Росія-Іспанія. Також Марія запитала думку Конькова.

"Я вболівав, вболіваю і буду вболівати за збірну Росії", - відповів він.

Добрий ранок, патріоти

Екс-президент ФФУ передає всім палкі вітання pic.twitter.com/1SCqYnn6qI — FootballHub (@FootballHub_Ua) 2 липня 2018 р.

Відео: Марія та Анатолій Коньков (twitter.com/FootballHub_Ua)

Слова екс-глави ФФУ розлютили українців.

"Ну, Коньков совок до мозку і кісток, з ним все зрозуміло", - написав один користувач.

Скріншот коментаря (twitter.com/FootballHub_Ua)

Нагадаємо, відомий російський публіцист Вікторі Шендерович засудив росіян за ЧС-2018.

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