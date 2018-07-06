"Найбільше я боялася забути нашу адресу": дружина Бабченко вперше розповіла про інсценування вбивства

Дружина журналіста розкрила деталі спецоперації СБУ

Дружина опозиційного російського журналіста Аркадія Бабченко Ольга вперше розповіла про інсценування його вбивства Службою безпеки України. Подробицями спецоперації вона поділилася з виданням NEWSru.co.il.

"Ми живемо на території, яка охороняється, під цілодобовою охороною. Поруч з нами постійно озброєні люди. Ми практично ні з ким не спілкуємося тільки по відеозв'язку. Виїжджаємо кудись вкрай рідко", – зазначила Ольга Бабченко.

Про інсценування вбивства знало дуже мале коло осіб. Про спецоперацію не знали ані прийомні діти Бабченко, ані один з друзів сім'ї.

"Знали я, Катя (дочка Бабченко), моя мама і мама Аркадія. Крім того, знали співробітники "швидкої", які приїхали за викликом, і співробітники моргу. Знали якісь люди в поліції, але ті, хто приходив до нас додому", – сказала Ольга.

"Ніхто з друзів не знав, жодна людина. Прийомні діти теж не знали, адже вони вже дорослі всі, живуть своїм життям, не всі вже в Москві", - додала дружина Бабченко.

"Каті 11 з половиною. Вона не знала все. Буквально за день до спецоперації ми сказали їй, що тато супер-агент, який ловить злочинців і бандитів. І йому потрібно для цього знятися в кіно, тому всі будуть думати, що він помер, а насправді він через пару днів оживе", - розповіла Ольга.

Вона розповіла про те, як дізналася про майбутній замах і спецоперацію СБУ.

"Відразу після Аркадія. Ми з Катею як раз були в Києві. Аркадій прийшов з роботи 11 годин вечора або навіть пізніше, у нього по п'ятницях був пізній ефір. Прийшов, відкрив холодильник, дістав пляшку шампанського і каже: "Пий". Оскільки за 20 років спільного життя жодного разу такого не було, я зрозуміла, що щось сталося. Запитала його. Він каже: "Давай спочатку вип'ємо". Ми випили по півкелиха, і він мені все розповів. Сказав, що до нього приходили сьогодні на роботу співробітники СБУ і розповіли, що на нього готується замах. Вони пред'явили йому докази, і Аркадій їм, звичайно, повірив, бо підстав не вірити Службі безпеки України у нього немає", - зазначила дружина журналіста.

"Звичайно, мені стало дуже страшно. У перший момент захотілося взяти всю сім'ю, покидати речі у валізу і втекти", - зазначила вона.

"До кінця сценарій ясний не був. Зокрема, було незрозуміло, хто "знайде" Аркадія і викличе рятувальні служби. Вони хотіли, щоб ця роль була відведена мені, але я пручалася і вимагала від них придумати інші варіанти. В кінці кінців ми залишили це питання невирішеним", - розповіла Ольга.

"Я розуміла, що потім на мене обрушиться, як всі будуть мене обговорювати і засуджувати, звинувачувати в цинічності і так далі. Зрештою так і сталося. Незадовго до проведення операції нам сказали, що інших варіантів немає. Мені не пояснили, чому, але я думаю, що вони просто не хотіли розширювати коло тих, хто був у курсі справи, щоб не допустити витоку інформації", - додала вона.

Ольга розповіла про той день, коли все сталося.

"Нам сказали, що операція призначена на вівторок або середу. У ніч на вівторок ми з Аркадієм вже, звичайно, не спали. Але коли і в обід ніхто не подзвонив, ми розслабилися і вирішили, що у нас є ще один день. І через півгодини пролунав дзвінок. Ну і тут я зрозуміла, що зворотного шляху немає. Знаєте, це як пологи, коли ти розумієш, що процес вже не зупинити", - згадала вона.

Доньку відразу відправили до друзів.

"Вона не в перший раз у них гостювала, так що це було звичне діло. Далі був докладний інструктаж. До нас прийшли два співробітника СБУ. Вони інструктували і Аркадія, і мене. Мені пояснювали, що говорити, як говорити, як себе вести, як дихати, робити присідання, щоб був відповідний голос, коли я подзвоню в поліцію і "швидку". Голос повинен бути заплутаним, дихання нерівним", - зазначила дружина Бабченко.

Вона додала, що зіграти свою роль їй вдалося.

Після того, як Аркадія загримували, - "налили крові куди треба – на спину, в рот, в ніс, вчили падати", співробітники СБУ його проінструктували і пішли.

"Потім ми десь хвилин 30, здається, чекали кілера. Аркадій лежав, ми балакали. Він просив мене його сфотографувати, я відмовлялася, говорила, що не хочу взагалі в телефоні чогось подібного. Нерви були на межі, звичайно. Ми намагалися розрядити обстановку. Я робила присідання і репетирувала. Найбільше я боялася забути нашу адресу, що повинна була назвати службі порятунку. Я ж там не жила толком, і часто плутала номер квартири, коли до нас приходили друзі. І ось я цю адресу повторила раз напевно двісті... А коли я зрозуміла, що вже час Ч, вісім вечора, я пішла у ванну, включила воду, намочила рушник, налила води на килимок на підлогу. Це я сама придумала, мене ніхто не просив. Загалом, намагалася максимально відповідати сценарію", - розповіла Ольга.

Двері залишили незамкненими. В квартиру зайшов Цимбалюк.

"Я висунула ніс із ванної, було дуже страшно. Проносилися думки мовляв, а раптом це справжній вбивця... загалом, я побачила Цимбалюка. Він сказав Аркадію: "Доброго здоров'ячка". Аркадій відповів: "І вам не хворіти". Цимбалюк постояв на порозі пару секунд і пішов", - розповіла дружина журналіста.

Вона додала, що ніякого пострілу не було.

"Тільки покидав гільзи. Вони вирішили, що це зайве. За кілька днів до операції майку Аркадія відвезли на стрільбище і прострелили кількома кулями", - зазначила Ольга.

За її словами, зараз, через місяць після інсценування вбивства, сім'я знаходиться в безпеці.

"Ми не впевнені, що коли-небудь зловлять справжнього замовника. Зараз у безпеці. Коли доведеться покинути місцезнаходження, а це станеться, коли дитині потрібно буде в школу, ми будемо ходити, озираючись. Думаю, це тепер на все життя", – вважає Ольга.

Раніше Бабченко заявив, що готовий обміняти себе на Сенцова.

Скільки українських політв'язнів в РФ (відео: РБК-Україна)