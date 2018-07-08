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Будьте обережні: захворювання, які можна "підчепити" на пляжі

STYLERLIFE        08.07.2018 - 15:21
Фото: Пляж (Pixabey)
Фото: Пляж (Pixabey)

Ніколи не пийте воду з водойм

В літній сезон багатолюдей люблять проводити час на пляжі, але знаходження біля водойми несе в собі не тільки задоволення, але і небезпеку "підчепити" хворобу, передає Etcetera.

Остерігайтеся високої температури повітря.

Лікарі-інфекціоністи вважають, що ризик заразитися інфекціями підвищується разом з температурою повітря. Тому купатися в заборонених місцях та у водоймах, які перед початком сезону не пройшли санітарно-епідеміологічну перевірку, не можна.

Остерігайтеся гострих кишкових інфекцій.

Серед них дизентерія, норовірус, ентеровірус, аденовірусна кишкова інфекція і ешерихіози. Зустріч з будь-якої з цих інфекцій не принесе нічого доброго, а деякі з них – можуть призвести до тяжких наслідків. Проявляються вони однаково – біль у животі, блювання, діарея, підвищення температури тіла, слабкість і поганий апетит.

Остерігайтеся лептоспірозу.

Ця хвороба переноситься в основному щурами. Це тяжка бактеріальна інфекція, симптомами якої є висока температура тіла, блювання, пронос, озноб, почервоніння очей і висип по тілу. Хвороба може призвести до летального результату. Лікування лептоспірозу нелегке.

Вірусний гепатит.

Вірусний гепатит А входить у число найпоширеніших у світі кишкових інфекцій. У річковій воді вірус виявляється разом з випорожненнями зараженої людини. У середньому перші ознаки захворювання з'являються через 30 днів. Це – підвищення температури, гарячка, зміни кольору сечі (вона стає схожою на міцно заварений чорний чай і сильно піниться).

Фото: pixabay.com/ru/users/diego_torres

Холера.

Одна з найдавніших хвороб людства, джерелом якої, до того ж, є людина. Небезпечний не тільки хворий, але і здоровий носій. Холерні вібріони потрапляють у воду з виділеннями.

Паразити.

У річці можна наковтатися личинок аскарид. Вони викликають нудоту, блювоту, болі в животі, різке зниження маси тіла. Іноді аскаридиоз проявляється у вигляді алергічної висипки. А якщо глисти потрапили в легені, можуть викликати сухий кашель, мокротиння з кров'ю, біль за грудиною, задишку і підвищення температури т

Намагайтеся не купатися в неперевірених водоймах. Якщо вода каламутна або має неприємний запах - не купайтеся. Ніколи не пийте воду з річок та озер.

Нагадаємо, що Супрун переконала батьків у важливості гри дитини на вулиці.

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Теги: пляж
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