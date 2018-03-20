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На Буковині після лікування дворічний малюк впав у кому: з'явилися подробиці

STYLERLIFE        20.03.2018 - 20:45
Фото: Медсестра у лікарні (kyivcity.gov.ua)
Фото: Медсестра у лікарні (kyivcity.gov.ua)

Батьки дитини в поліцію не зверталися

На Буковині після лікування в лікарні дворічний хлопчик впав у кому. Так повідомляли місцеві ЗМІ 19 березня, в понеділок. Батьки дитини, яку госпіталізували в Кельменецьку лікарню, в поліцію і прокуратуру не зверталися.

Як повідомляє "А.С.С", на підставі вивчення публікацій, опублікованих у ЗМІ, Кельменецькою місцевою прокуратурою було прийнято рішення про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. ст 2. 140 Кримінального кодексу України (невиконання чи неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому).

Нагадаємо, що батьки дворічного Артема із села Слобідка Кельменецького району, після того, як хлопчикові стало погано, відвезли його в Кельменецьку центральну лікарню. Лікарі, за словами родичів, оглянувши дитину, призначили їй пити воду "Боржомі" і "Рео". Пізніше стан дитини погіршився. Зараз Артем в коматозному стані.

Цю інформацію підтвердила Марія Поліщук, заступник директора Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА. Вона розповіла, що дитина зараз в Обласній клінічній лікарні у важкому стані.

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Теги: дитина
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