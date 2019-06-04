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Буллінг в школі Одеси: багатодітній матері погрожують вбити дітей

STYLERЖиття    04.06.2019 - 09:35
Буллінг в школі Одеси: багатодітній матері погрожують вбити дітей
Колаж РБК-Україна

Ольга скаржиться на недбале ставлення місцевої влади

Багатодітна мати, Ольга Подусова, яка усиновила 11 дітей з проблемами здоров'я, скаржиться, що їм загрожує серйозна небезпека. Про це жінка заявила на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Пишу вже відкрито, бо може дійти до трагедії і до смерті дітей. Місцева влада не реагує, за півтора місяця нічого не сталося. В один момент моїх дітей на перерві в школі або по дорозі зі школи можуть вбити - загрози вже надходили", - зазначено в повідомленні.

Багатодітна мати відзначає, що протягом двох місяців її дітей б'є і труїть учень 4-го класу Микита Козлов, по причині того, що його мама є соціальним працівником і її активно покриває місцева влада, через що відбувається бездіяльність.

Також вона розповіла, як у квітні два однокласники обступили її 9-річного сина у дворі школи і вимагали, щоб він назвав себе дурнем. Після - дитину побили до такої міри, що довелося накладати гіпс від зап'ястя до пахви.

Буллінг в школі Одеси: багатодітній матері погрожують вбити дітейФото: (facebook.com/Olga Podusova)

Також Ольга зазначає, що писала заяву в поліцію, проте поки що справа стоїть на місці, а правоохоронні органи, здається, і зовсім не планують його розслідувати.

Нагадаємо, що у спецшколі Умані побили "особливу" дитину.

Ми писали, що у київській школі стався скандал загиблого учня. Близькі школяра вважають, що він загинув через страшний тиск в школі.

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