Пляшки, сміття всюди: футбольні фанати влаштували смітник в центрі Києва (фото)

Жителі міста обурені

Мешканці Києва обурені тим, що залишають після себе іноземні туристи в парку Шевченка, який знаходиться майже в самому центрі столиці. Фотографії з горами сміття і пляшок опублікував радіоведучий Олександр Федченко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Олександр Федченко дивується тому, як поводяться футбольні фанати, так як наші співгромадяни, коли виїжджають за межі України дотримуються всіх правил та акуратні.

"Ось так виглядає парк Шевченка зараз. Так от, урни є і їх по ходу достатньо. Є навіть зовсім порожні. Але це не заважає фанатам з країн далекого зарубіжжя з...ь прямо на газони. Взагалі дивно. Ми, перетинаючи кордон ЄС, тут же стаємо шовковими і пухнастими. Не перевищуємо швидкість, недопалки кидаємо якраз в попільничку, не плюємо на асфальт, навіть на трасі не ходимо "до вітру". Шукаємо клозет. Це ж Європа. Але, у європейців як бачите, на цей рахунок інша думка. Хоча, уболівальникам, напевно, можна пробачити", - написав Федченко і опублікував фотографії, де видно, скільки сміття залишили після себе футбольні вболівальники.

Скріншот поста (facebook.com/fedchenko84)

Фото: Парк Шевченка ((facebook.com/fedchenko84, facebook.com/KyivOperativ)

Його підтримали й інші мешканці Києва. Користувач Дмитро Рижков написав, що він попереджав про те, що так буде.

"Я буквально днями озвучував, що після пари днів цього івенту, Київ тиждень прибирати", - написав Рижков.

Скріншот коментарів (facebook.com/fedchenko84)

Олексій Сисоєв вважає, що вболівальники ведуть себе так тому, що знаходяться в чужій країні.

"Так, в Гайд-парку вони б так не гадили. Там злісні боббі всі бачать - за шкірку і в каталажку. А у нас добрі поліцейські. Не здивуюся, якщо фанати їх почнуть бити, а вони будуть посміхатися", - написав Сисоєв.

Скріншот коментарів (facebook.com/fedchenko84)

"Сань, у мене вже на балконі дві каструльки води заготовлено. Однією освіжила мирно с....о під балконом фаната. Близькість стадіону - вона така", - написала Галина Хлопотенко.

Скріншот коментарів (facebook.com/fedchenko84)

Але є й такі користувачі, які вважають, що подібний безлад - норма.

"Нормальок. Так зазвичай і буває, коли багато людей на невеликій ділянці збирається. Тим більше, не професорів в масі своїй", - написала Ольга Денисенко.

Скріншот коментарів (facebook.com/fedchenko84)

"Так приїхали не на концерт венського оркестру, а футбольні фанати, це знатні засранці. До вечора розлючений натовп переможених пройде по вітринах. Сподіваюся, не станеться", - побоюється Ярослава Письмак.

Скріншот коментарів (facebook.com/fedchenko84)

"Думаєте, в інших містах на фіналі - інакше?", - запитує Геннадій Сотніченко.

Скріншот коментарів (facebook.com/fedchenko84)

А ще один користувач вважає, що справа у відсутність комунальників.

"Покажіть мені хоч одного комунальника (двірника) на фото! Їх там немає, ось і срач", - написав Толя Павлов.

Скріншот коментарів (facebook.com/fedchenko84)

До речі, тренер "Ліверпуля" потрапив у комічну ситуацію (відео).

Рекомендуємо подивитись: День Києва 2018: куди піти

Відео: video.rbc.ua