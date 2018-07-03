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Колишній студент вимагає 6 млн доларів від дівчини, яка звинуватила його у зґвалтуванні

STYLERLIFE        03.07.2018 - 12:38
Ілюстративне фото (pixabay.com/PublicDomainImages)
Ілюстративне фото (pixabay.com/PublicDomainImages)

Хлопець подав на дівчину в суд

Молодий хлопець Алекс Голдман подав до суду на дівчину, яка раніше звинуватила його у зґвалтуванні. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Алекс стверджує, що дівчина зіпсувала йому життя і тепер вимагає у неї через суд компенсацію розміром в 6 млн доларів.

Фото: Алекс Голдман (facebook.com/kay.tee.585)

22-річна Кетрін Реддінгтон з Лонг-Айленда заявляла, що Алекс Голдман – ґвалтівник. Одного разу молоді люди провели ніч на вписці в котеджі братства Delta Kappa Epsilon і на ранок прокинулися в одному ліжку. Кетрін відразу звернулася в поліцію, але ніяких доказів зґвалтування не було. Тим не менш, це не завадило дівчині робити гучні заяви у всіх соцмережах, у тому числі в Facebook.

"Рано вранці 23 квітня мене зґвалтували. Я прокинулася з Алексом Голдманом — гола, в крові і з синцями. На мені був розірваний одяг... Алекс Голдман — насильник", - заявляла Кетрін.

Фото: Кетрін Реддингтон (facebook.com/kay.tee.585)

Такі ж повідомлення вона розіслала роботодавцю хлопця, а також до його вузу. Згодом Алекс був звільнений з роботи і відрахований з університету. Його навіть не взяли на курси перепідготовки.

У підсумку, Алекс вирішив подати в суд на дівчину. Він заявив, що ця історія і дії Кетрін абсолютно зруйнували його життя, і тепер вимагає відшкодування моральної компенсації.

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Теги: Изнасилование, суд
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