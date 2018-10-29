"Чемодан, вокзал, Мордор": в мережі присоромили українських фанатів російської групи

Колаж РБК-Україна

Деякі українські меломани продовжують вірити в те, що "музика поза політикою"

Учасницям російської групи "#2Маши" заборонили в'їзд в Україну через порушення правил відвідування окупованого Криму. Наступного разу відвідати нашу країну вони зможуть не раніше, ніж через три роки.

Самі виконавиці скаржаться в соціальних мережах, що "виявилися заручниками політичної ситуації, що склалася".

"Ми багато разів говорили і продовжуємо говорити, що музика, спорт, мистецтво не повинні мати меж! Це поза політикою! Нам дуже шкода, що у всій цій ситуації страждають люди, які чекали нас. Ще раз приносимо вибачення всім нашим слухачам. Ми безмірно придушені цією ситуацією. Але! Найголовніше, що ми є один у одного і ми з вами єдине ціле. Нас об'єднують любов і музика. І цього у нас не відняти", - написали "#2Маши" в Instagram.

Учасниці "#2Маши", порушили закон України (фото: instagram.com/2mashi_official)

Деякі користувачі з України почали підтримувати росіянок. Юзери пишуть, що дуже чекають концерту "#2Маши" в Україні і розповідають про "братні народи". А якась Альона взагалі написала, що "наша страна долбонутая".

"Дуже шкода, я чекала вас у Києві навесні!" - написала одна фанатка групи.

"Дівчата, тримайтеся! У Харкові вас люблять!" - зазначила ще одна прихильниця росіянок.

Скріншот (instagram.com/2mashi_official)

В той же час таких користувачів мережі, для яких "музика поза політикою", присоромили інші юзери. Зокрема, люди пишуть, що "#2Маши" треба було думати перед тим, як порушувати закони України, а меломанам нема чого слухати "всякий шлак", так як є дуже багато українських артистів, які за якістю набагато кращі російських зірок.

Скріншот (instagram.com/2mashi_official)

Скріншот (instagram.com/2mashi_official)

Скріншот (instagram.com/2mashi_official)

Скріншот (instagram.com/2mashi_official)

Раніше популярна українська співачка Христина Соловій різко розповіла про російську музику. Також відомий рок-музикант жорстко висловився про громадянську позицію українських артистів.

Відео: РБК-Україна