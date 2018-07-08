Чемпіон України з мотокросу трагічно загинув під колесами позашляховика (фото)

На момент смерті українському спортсмену було всього 19 років

6 липня близько 18:00 сталася ДТП у м. Харків, в результаті якого позашляховик "Toyota" збив 19-річного чемпіона України з мотокросу. Нещасний випадок стався на проспекті Незалежності, повідомляє місцеве новинне видання "MyKharkov.info".

За наявною інформацією, 58-річна жінка-водій автомобіля "Toyota" допустила наїзд на хлопця, який пересувався на велосипеді. У важкому стані молодий чоловік був доставлений в Харківську міську клінічну лікарню №4. Харків'янин помер у реанімації так і не прийшовши до тями.

Фото з місця ДТП (facebook.com/sosnytsky)

Як стверджує лідер громадської організації «Антикорупційний блок учасників АТО» Антон Сосницький, за кермом Toyota Prado була Ольга Котова 1960 року народження. Сосницький опублікував фото з місця аварії. У машині сидить літня жінка і поряд з нею, на передньому сидінні — дитина.

Фото з місця ДТП (facebook.com/sosnytsky)

"Вчора, близько 17:45 за адресою м. Харків, пр-т Правди 13 сталася страшна ДТП - Toyota Prado сірого кольору АХ5997ВК під керуванням водія Котової Ольги Олександрівни 12.07.1960 р., збив 19-річного хлопця - велосипедиста Бесонова Андрія Андрійовича, який від отриманих травм загинув. Єдина публікація в мережі ФБ свідком цієї події була вилучена, не з зрозумілих причин. Чекаємо коментар правоохоронних органів і сподіваємося, що Національна Поліція не дасть ніякої змоги водієві уникнути передбаченої законом відповідальності", — пише Сосницький.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/sosnytsky

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

На офіційному сайті спортсмена повідомили, що сім'я Безсонова шукає свідків аварії.

"ПОШУК свідків ДТП Харків. 06.07.2018, приблизно в 17:45, біля в'їзду. Обласну лікарню (пр. Незалежності 13, біля Premier Palace Hotel Kharkiv) був здійснений наїзд на велосипеда від отриманих травм хлопець помер. Андрію було 19 років. Очевидців з фото- і відеофіксацією прохання телефонувати або писати на номер 0675392220 Андрій (батько загиблого хлопця)", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в неділю, 8 липня, у Києві на вулиці Олени Теліги сталася аварія за участю автомобілів Audi TT, Volkswagen Caddy і Daihatsu.

Відео: (video.rbc.ua)