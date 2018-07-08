Чорне море покоричневело: росіяни змушені купатися в фекаліях (відео)

Поки відпочиваючі тонуть у фекаліях, адміністрація Гелинджика вирішує питання подачі води жителям міста

6 липня в Геленджику стався прорив центральної каналізації, в результаті чого стічні води течуть в море. І без того на порожніх пляжах стало ще менше людей: вода змінила колір на характерний коричневий, а запах не дає підійти до берега. Відеоматеріали відповідного характеру були опубліковані в YouTube-каналі "Блокнот Краснодар".

Відео: (YouTube.com/Блокнот Краснодар)

"Нам сказали, що стався прорив центральної каналізації стічні води течуть в море. Тому купатися заборонено ", - повідомили очевидці, передає "Политека"

У коментарях під відео користувачі скаржаться, що біля моря чути неприємний запах, а з бухти тим часом відкачують забруднену воду. Правда, в адміністрації курортного міста спростовують ці чутки. У мерії стверджують, що купатися в морі заборонили з тієї причини, що температура води на поточний момент дуже низька.

Неофіційні джерела повідомляють, що поломка сталася через те, що центральна каналізаційна насосна станція вийшла ладу. При цьому працівники міськводоканалу підтвердили, що займаються усуненням поломки.

"В даний час створено оперативний штаб. Головою міста проведено засідання комісії по ліквідації та усунення пошкодження. Роботи частково виконані. В даний час вони продовжуються", - заявив в. о. директора водоканалу Геленджика Геннадій Іващенко.

Нагадаємо, що в середу, 9 травня, в День перемоги над нацизмом у Другій світовій, невідомі облили зеленкою і фекаліями керівника Російського центру науки і культури в Києві Костянтина Воробйова.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: (video.rbc.ua)