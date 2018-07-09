У Чернівцях однорічна дитина отримала розрив кишечника через іграшку

Іграшку-магніт знайшли в животі у дитини

У Чернівцях іграшка-магніт розірвала кишечник однорічній дитині. Про це повідомляє видання "Чернівецький промінь".

Малюка прооперували в міській дитячій лікарні міста. В животі у хлопчика виявили іграшку-магніт.

"Коли мене викликали на консультацію до дитини до іншої лікувальної установи, живіт у хлопчика був надутий як м'яч: у нього вже почався гострий перитоніт. Спочатку підозрювали, що причиною міг бути апендицит. Але під час операції з'ясувалося, що в кишечник дитини потрапило шість кульок-магнітів", - повідомив хірург лікарні Сергій Бабич.

Фото: Дитину прооперували (promin.cv.ua)

Лікар зазначив, що в петлях тонкого кишечника магніти склеїлися між собою. У місцях з'єднань утворилися розриви, через які вміст кишечника потрапило в черевну порожнину, викликавши гостре запалення.

Родичі малюка зізналися, що з самого початку підозрювали в тому, що трапилося, іграшку, адже вдома зникли кульки-магніти. Розлад роботи шлунково-кишкового тракту у дитини з'явився ще в кінці червня, але лікарям про свої підозри родина не повідомила.

Зараз хлопчик знаходиться в реанімації. Його стан оцінюють як стабільний.

Раніше повідомлялося, що під Кременчуком гадюка вкусила семирічну дівчинку.

Змія вкусила дитину, коли вона гуляла біля свого будинку. Батьки швидко доставили дитину в лікарню. Тепер семирічна Поліна перебуває в реанімації, але її стан уже стабільний.

"Я йшла за паркан збирати квіти і побачила там змію, вона мене вкусила. Я дивилася в інший бік, коли мене вкусила, тоді я її побачила", - говорить дитина.

Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії