У Чернівцях ями на дорогах залатали квітами (відео)

STYLER LIFE 13.07.2018 - 22:40
Кадр з відео (facebook.com/olexandr4e) Кадр з відео (facebook.com/olexandr4e)

Активісти перетворюють дірки в асфальті на дорогах в квіткові клумби

У Чернівцях активісти застосували креативний метод боротьби з ямами і вибоїнами на дорогах міста – вони просто перетворюють їх на клумби. Один з ініціаторів акції – Олександр Чє – опублікував відео про проведені роботи на своїй сторінці в Facebook.

За словами молоді, їх мета – привернути увагу влади і громадськості до моторошному станом доріг в Чернівцях. "Ми вирішили, якщо ями на дорогах нікуди не зникають, то нехай там хоча б ростуть квіти. Саме так ми спробували привернути увагу влади, депутатів, облавтодору, громадськості", – коментує Олександр Че опубліковані відео.

 

 

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