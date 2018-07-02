ЧС-2018: в Одесі раділи перемозі збірної РФ (шокуюче відео)

З'явилося відео з реакцією одеситів на гол Дзюби

У неділю, 1 липня, в рамках Чемпіонату світу з футболу 2018 відбувся матч Росія-Іспанія. Стало відомо, що багато українців не бойкотували ЧС, який проходить у країні-агресорі.

Виявилося, що українські вболівальники з Одеси активно підтримують збірну РФ і бажають їй перемоги на мундіалі. Відповідне відео опубліковане в YouTube.

Після серії пенальті одеські фанати радісно кричали "ура".

Відео: Реакція одеситів на перемогу Росії над Іспанією. Одеса. 01.07.2018 (YouTube/WebDriver)

РФ здобула перемогу над Іспанією завдяки голу 29-річного російського футболіста Артема Дзюби. Шанс забити пенальті росіяни отримали через те, що м'яч торкнувся руки Жерара Піке.

Збірна РФ стала однією з восьми найкращих команд на ЧС-2018. В 1/4 фіналу футболісти країни-агресора будуть грати зі збірною Хорватії.

У мережі висловили думку, що матч Росія-Іспанія був договірним, щоб Росія вийшла в одну четверту фіналу.

До речі, дружина президента ФФУ привітала збірну РФ з перемогою.

Скільки українських політв'язнів в РФ (відео: РБК-Україна)