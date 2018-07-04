НП в харківському метро: чоловік розлив смертельно небезпечну рідину

На місце події прибули поліція і рятувальники

У Харкові на станції метро "Перемога" чоловік розбив біля входу колбу з ртуттю. Про інцидент розповіли в ДСНС Харківської області.

Інцидент стався у вівторок, 3 липня.

Винуватець НП самостійно повідомив рятувальникам, що виявив прозору ємність, і хотів здати її в лабораторію.

"Попередньо кількість ртуті – до 20 грамів. Туди були направлені наші підрозділи хіміків — дозиметристів, також ще одне відділення на екоцистерні. За сорок хвилин було повністю ліквідовано забруднення навколишнього середовища і повітря в даному закритому приміщенні. За медичною допомогою ніхто не звертався", – повідомив виданню помічник начальника Головного управління ДСНС в Харківській області Ігор Лупандін, передає "Громадське радіо".

Під час інциденту біля входу чергували патрульні. Людей пускали через інший вхід. З чоловіком розмовляють правоохоронці. Як смертельно небезпечна речовина потрапила в підземку – залишається невідомим.

Зазначається, що станція метро працює в штатному режимі. Проте раніше станція була закрита на вхід і вихід.

Скріншот (metro.kharkov.ua)

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