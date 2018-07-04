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НП на ж/д під Одесою: пасажирів вигнали з поїзда

STYLERLIFE        04.07.2018 - 09:06
Фото: аварія поїзда (uz.gov.ua)
Фото: аварія поїзда (uz.gov.ua)

Людей, у яких були квитки на проміжні станції, викинули з вагонів

В Одеській області біля села Путилівка Великомихайлівського району перекинувся вантажний потяг, через що пасажирів з квитками на проміжні станції провідники пасажирського поїзда просто вигнали з вагонів. Про інцидент на своїй сторінці у Facebook написала Марія Зубкова, чия мама була в такому поїзді.

"Пасажирів з квитками на проміжні станції тупо викинули з поїздів без пояснень і варіантів вирішення питання як їм дістатися? Моя мама особисто була викинути з поїзда у вечірній час в чужому місті. Я подзвонила на ЖД, де на моє запитання чи будуть автобуси, мені відповіли – ні, звичайно", - написала вона.

Скріншот поста (facebook.com/zubkova.today)

Також в коментарях до посту вона додала, що всі пасажири залишилися пізно ввечері в чужому місті.

"Провідники пояснень не давали. Сказали тільки, що можете піти в касу і здати квиток. Було дві каси під цю справу і велика черга. Так як мамі було важливіше виїхати, ніж отримати назад гроші, ми не стали витрачати час на чергу... Поясненням було те, що де-то в районі Роздільної зійшов з рейок товарний поїзд. Це все, що було пояснено. Спочатку людей запустили в поїзд. Потім в терміновому порядку сказали вийти всім, хто їде до Вапнярки. Будь вибачення не доставлять їх додому, не дадуть нічліг", - додала Зубкова.

Скріншот (facebook.com/zubkova.today)

Раніше повідомлялося, що в Одеській області зійшов з рейок вантажний потяг.

В УЗ додали, що на місце події оперативно направлені три відновлювальних поїзди зі станцій Роздільна, Подольськ і Одеса-Товарна. Також на місці працює комісія для визначення причини інциденту. Вагони завантажені різними видами вантажу: шротом і прокатом чорних металів. Загрози для людей і навколишнього середовища немає.

Історія подорожчання проїзду в громадському транспорті

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Теги: поезд, Укрзализныця
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