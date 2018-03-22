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"Опудало поспішало": у Києві "герой паркування" заблокував зупинку (фото)

STYLERLIFE        22.03.2018 - 10:16
Фото: Зупинка (УНІАН)
Фото: Зупинка (УНІАН)

Водій підпер громадську лавочку

У Києві на вулиці Жилянській водій вирішив припаркувати свій Nissan прямо під дахом зупинки. Відповідне фото опубліковане на сторінці "dtp.kiev.ua" в соцмережі Facebook.

"І таке буває. Опудало поспішало до лікарні, до хворої прабабусі? Він комусь заважає, так?" – написали у спільноті.

Фото: Автохам (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Здрастуйте. Ось, що я застала. По вулиці Жилянській, прямо на зупинці, теж чекав на тролейбус. Зупинка - вул. Володимирська", - розповіли в мережі.

Варто відзначити, що поряд з позашляховиком стоять й інші авто, однак біля зупинки, а не просто під її дахом.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Інцидент прокоментували користувачі мережі:

"Урну в лобовуху".

"Ну, просто казковий кретин".

"Так чого ви фоткаете?! Набрали поліцію - і все...".

"Викличте поліцію , нехай складуть документи".

Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

До речі, під Києвом поскаржилися на зухвалу жінку-водія.

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Теги: автохам
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