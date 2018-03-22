"Опудало поспішало": у Києві "герой паркування" заблокував зупинку (фото)

Водій підпер громадську лавочку
У Києві на вулиці Жилянській водій вирішив припаркувати свій Nissan прямо під дахом зупинки. Відповідне фото опубліковане на сторінці "dtp.kiev.ua" в соцмережі Facebook.
"І таке буває. Опудало поспішало до лікарні, до хворої прабабусі? Він комусь заважає, так?" – написали у спільноті.
Фото: Автохам (facebook.com/dtp.kiev.ua)
"Здрастуйте. Ось, що я застала. По вулиці Жилянській, прямо на зупинці, теж чекав на тролейбус. Зупинка - вул. Володимирська", - розповіли в мережі.
Варто відзначити, що поряд з позашляховиком стоять й інші авто, однак біля зупинки, а не просто під її дахом.
Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Інцидент прокоментували користувачі мережі:
"Урну в лобовуху".
"Ну, просто казковий кретин".
"Так чого ви фоткаете?! Набрали поліцію - і все...".
"Викличте поліцію , нехай складуть документи".
Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)