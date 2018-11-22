"Мало не відібрали апаратуру": на Закарпатті роми напали на журналістів

Колаж РБК-Україна

Журналістам зіпсували машину, але повернули телефони

У селі Підвиноградів роми напали на журналістів Ельдара Сарахмана і Євгенія Руденко. Про це Ельдар Сарахман написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Журналіст розповів, що вони вирушили до найбагатшого ромського села Півиноградів Виноградівського району Закарпатської області для того, щоб зняти сюжет. Але в результаті хлопці мало не втратили апаратуру.

"Поїздка в багате ромское село на Закарпатті ледь не закінчилася трагічно. Внутрішні розборки між баронами вилилися в покоцану машину, мало не відібрану апаратуру. Телефон віддали. Страшно, коли навколо вас сто розлючених циган, які дубасять машину, смикають за одяг і перекривають джипами виїзд", - написав Сарахман.

Скріншот поста (facebook.com/E.Sarakhman)

Він стверджує, що ніяких провокацій з їхнього боку не було і сюжет планувався про життя ромського села.

"Гаразд, якщо б готували якусь "жовтизну" (що не виключено), а приїхали зробити чистий лайф. Ніяких провокацій, жодних зйомок чогось конкретного без дозволу. Тільки за згодою сторін", - додав Ельдар Сарахман в коментарях.

Він зазначив, що довелося виїхати з села, не закінчивши роботу, і порадив колегам туди не їздити.

Скріншот коментарів (facebook.com/E.Sarakhman)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві напали на іноземного журналіста.

А також розповідали про те, що у Сумській області начальник поїзда напала на журналіста.

Відео: РБК-Україна