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У Cirque du Soleil під час шоу загинув акробат (відео 18+)

STYLERLIFE        19.03.2018 - 08:34
Фото: Янн Арно (instagram.com yannarnophoto)
Фото: Янн Арно (instagram.com yannarnophoto)

Він пропрацював в цирку 15 років

У США в Cirque du Soleil з висоти під час шоу впав акробат Янн Арно. Від отриманої травми він помер у лікарні. Про це повідомляє телеканал WFLA.

Арно виконував відносно нескладний трюк на кільцях, але несподівано він зісковзнув і впав з висоти.

38-річний артист пропрацював у Cirque du Soleil 15 років.

Момент падіння акробату засняли на відео:

Відео: YouTube/Lorehna Vega

"Всі артисти цирку перебувають в шоці і спустошені цією трагедією. Янн був з нами більше 15 років і був любимо усіма, хто його знав", − зазначив директор Cirque du Soleil Даніель Ламарре.

Відео: Акробат розбився під час шоу (youtube.com/WFLA News Channel 8)

Раніше помер відомий український професор.

"Валентин Карлович - людина з великим серцем, який з турботою ставився до колегам, друзям і знайомим. Не було і жодної миті, коли б він не прислухався до тих проблем, з якими зверталися до нього не тільки науковці, а й практикуючі юристи, представники центральних та місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ і організацій", - згадують про нього на сайті НАН України.

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Теги: смерть, цирк, акробат, цир
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