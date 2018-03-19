У Cirque du Soleil під час шоу загинув акробат (відео 18+)

Він пропрацював в цирку 15 років

У США в Cirque du Soleil з висоти під час шоу впав акробат Янн Арно. Від отриманої травми він помер у лікарні. Про це повідомляє телеканал WFLA.

Арно виконував відносно нескладний трюк на кільцях, але несподівано він зісковзнув і впав з висоти.

38-річний артист пропрацював у Cirque du Soleil 15 років.

Момент падіння акробату засняли на відео:

Відео: YouTube/Lorehna Vega

"Всі артисти цирку перебувають в шоці і спустошені цією трагедією. Янн був з нами більше 15 років і був любимо усіма, хто його знав", − зазначив директор Cirque du Soleil Даніель Ламарре.

Відео: Акробат розбився під час шоу (youtube.com/WFLA News Channel 8)

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