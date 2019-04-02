Dakh Daughters Band у Києві: топ-5 відео знаменитого фрік-кабаре

Dakh Daughters Band (фото: facebook.com/DakhDaughters)

Завдяки цим пісням про український колектив Dakh Daughters Band знають у всьому світі

Dakh Daughters Band це один із тих українських гуртів, яким аплодують у всьому світі - від Парижу до Сан-Франциско. І ось 6 квітня дівчата із фрік-кабаре повертаються додому після чергового великого туру Америкою та Канадою, щоб дати концерт у ЦКМ КПІ.

Напередодні цього грандіозного і довгоочікуваного дійства ми зібрали для вас найкращі відео Dakh Daughters Band.

Трек “Rozy/Donbass” - справжня візитка гурту. Це пісня, за якою Dakh Daughters Band ідентифікують і у Сумах, і у Сіетлі.

Dakh Daughters Band - Rozy/Donbass

"Zozulytsya" являє собою кавер-версію пісні з репертуару ще одного культового українського колективу - Перкалаба.

Dakh Daughters Band - Zozulytsya

Пісня "Інше Місто" - дуже чуттєва. Вона, як кажуть фанати гурту, пробирає до мурашок, а слова композиції такі близькі багатьом з нас.

Dakh Daughters Band - Інше Місто

Ще один хіт Dakh Daughters Band "Папіроси" вже звучав на сцені будинку культури КПІ. Було це під час фінального концерту українського туру фрік-кабаре 24 грудня 2015 року.

Dakh Daughters Band - Папіроси

Особливістю відео на трек "Людина" із альбому "IF", окрім, звісно ж самих дівчат, стала оригінальна манера зйомки матеріалу. Кліп знято одним дублем.

Dakh Daughters Band - Людина

Dakh Daughters – проект ЦСМ "ДАХ" та Влада Троїцького. Цей гурт не має аналогів на українській музичній сцені. Їхня творчість – це поєднання екстравагантних образів, класичних інструментів та експериментального звучання. Український фолк, французський реп та реггі-джеми, саме ці складові гурт органічно поєднує у своїй музиці. Їхні пісні вирізняються нелінійними партіями. Спочатку може здатися, що це просто какофонія звуків, проте вже за мить вас підхоплює ритм і ви розумієте тонкий творчій задум автора.

Dakh Daughters – це інтелектуальна музика для сучасних людей. Музика, що змушує замислюватись та робити вибір. Це маніфест людини розумної.