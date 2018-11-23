ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У справі про жахливу ДТП у Харкові стався несподіваний поворот

STYLERЖиття    23.11.2018 - 17:14
У справі про жахливу ДТП у Харкові стався несподіваний поворот
Фото: ДТП у Харкові

Наступне судове засідання призначили на 26 листопада

Марина Ковальова відмовилася від претензій до Олени Зайцевої

Фігурантка справи про трагічну дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Сумській у Харкові в жовтні 2017-го Марина Ковальова відмовилася від своїх претензій до Олени Зайцевої, яка сиділа за кермом автомобіля Lexus, що збив людей. Про це у п'ятницю, 23 листопада, під час судового засідання заявив адвокат підсудної Євген Мельниченко, передають "Факти".

Зазначається, що юрист попросив долучити заяву Ковальової, яка була пасажиркою в автомобілі, до матеріалів кримінальної справи.

За словами судді, справжність підпису дівчини мають перевірити працівники канцелярії суду.

Наступне судове засідання було призначено на 26 листопада.

У справі про жахливу ДТП у Харкові стався несподіваний поворотОлена Зайцева: колаж РБК-Україна

Раніше ми повідомляли про те, що експерт з безпеки Сергій Шабовта висловив припущення про те, що винуватця смертельного ДТП у Харкові Олену Зайцеву не будуть сильно карати і вона швидше за все отримає мінімальний термін.

Також ми писали, що у справі Зайцевої та Дронова адвокати знайшли нестиковки.

Нагадаємо, нещодавно в суді у справі про жахливу ДТП у Харкові висновки експертизи пояснювали за допомогою іграшкової машинки.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

Новини України ДТПАлена ЗайцеваСуд
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся