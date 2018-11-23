У справі про жахливу ДТП у Харкові стався несподіваний поворот

Фото: ДТП у Харкові

Наступне судове засідання призначили на 26 листопада

Марина Ковальова відмовилася від претензій до Олени Зайцевої

Фігурантка справи про трагічну дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Сумській у Харкові в жовтні 2017-го Марина Ковальова відмовилася від своїх претензій до Олени Зайцевої, яка сиділа за кермом автомобіля Lexus, що збив людей. Про це у п'ятницю, 23 листопада, під час судового засідання заявив адвокат підсудної Євген Мельниченко, передають "Факти".

Зазначається, що юрист попросив долучити заяву Ковальової, яка була пасажиркою в автомобілі, до матеріалів кримінальної справи.

За словами судді, справжність підпису дівчини мають перевірити працівники канцелярії суду.

Наступне судове засідання було призначено на 26 листопада.

Олена Зайцева: колаж РБК-Україна

Раніше ми повідомляли про те, що експерт з безпеки Сергій Шабовта висловив припущення про те, що винуватця смертельного ДТП у Харкові Олену Зайцеву не будуть сильно карати і вона швидше за все отримає мінімальний термін.

Також ми писали, що у справі Зайцевої та Дронова адвокати знайшли нестиковки.

Нагадаємо, нещодавно в суді у справі про жахливу ДТП у Харкові висновки експертизи пояснювали за допомогою іграшкової машинки.

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Відео: РБК-Україна