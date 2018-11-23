У справі про жахливу ДТП у Харкові стався несподіваний поворот

Наступне судове засідання призначили на 26 листопада
Марина Ковальова відмовилася від претензій до Олени Зайцевої
Фігурантка справи про трагічну дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Сумській у Харкові в жовтні 2017-го Марина Ковальова відмовилася від своїх претензій до Олени Зайцевої, яка сиділа за кермом автомобіля Lexus, що збив людей. Про це у п'ятницю, 23 листопада, під час судового засідання заявив адвокат підсудної Євген Мельниченко, передають "Факти".
Зазначається, що юрист попросив долучити заяву Ковальової, яка була пасажиркою в автомобілі, до матеріалів кримінальної справи.
За словами судді, справжність підпису дівчини мають перевірити працівники канцелярії суду.
Наступне судове засідання було призначено на 26 листопада.
Олена Зайцева: колаж РБК-Україна
Раніше ми повідомляли про те, що експерт з безпеки Сергій Шабовта висловив припущення про те, що винуватця смертельного ДТП у Харкові Олену Зайцеву не будуть сильно карати і вона швидше за все отримає мінімальний термін.
Також ми писали, що у справі Зайцевої та Дронова адвокати знайшли нестиковки.
Нагадаємо, нещодавно в суді у справі про жахливу ДТП у Харкові висновки експертизи пояснювали за допомогою іграшкової машинки.
Відео: РБК-Україна