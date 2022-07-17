Дельфіни отримують опіки і втрачають слух: еколог назвав катастрофічні наслідки війни для багатьох країн

У Чорному морі дельфіни гинуть через війну вже тисячами . Це фіксується науковцями не лише в Україні, а й у Румунії, Болгарії та Туреччині. І частина загиблих дельфінів залишається в морі.

Що стало причиною загибелі дельфінів, а також інших живих організмів у морі, розповів голова громадської екологічної організації "Зелений лист", біохімік Владислав Балинський в інтерв'ю для УНІАН.

Дельфіни гинуть тисячами

"Дійсно, протягом весни й літа на узбережжі України, Румунії, Болгарії та Туреччини фіксується невластива для довоєнного часу загибель дельфінів. Це - тисячі мертвих тварин, частина яких залишається в морі – їх не виносить на берег...

Вже зараз вчені говорять про більш ніж три тисячі жертв ... це дуже велика втрата для популяції в азово-Чорноморському басейні таких видів, як афаліна та азовка", - розповів Балинський.

Він зазначив, що в першу чергу масова загибель дельфінів пов'язана з шумовим забрудненням вод і вибухами.

Акваторія Одеси неодноразово обстрілювалася з кораблів російських окупантів і частина снарядів розривалася прямо в морі, частина - на суші.

Вибухи снарядів на глибині особливо небезпечні для розумних і соціальних дельфінів - вони страждають від шуму, втрачають імунітет, починають хворіти та вмирати.

Гідролокатори РФ зводять тварин з розуму і травмують

Ще одну причину загибелі тварин назвали зоологи - на дельфінів негативно впливають гідролокатори, які використовують росіяни - засоби звукового виявлення підводних об'єктів за допомогою акустичного випромінювання.

Від цих гідролокаторів дельфіни отримують опіки, поранення, втрачають слух, стають "сліпими". І втративши орієнтацію, вони починають панікувати. У такому стан тварини натикаються на міни, розбиваються об скелі та викидаються на берег.

"Варто відзначити, що не всі вибухи чутні людині, але відповідні коливання передаються по грунті, воді та відбиваються на стані птахів. Виходить, війна в Україні глобально впливає на види, в тому числі дуже рідкісні й ця проблема стосується не окремо взятої країни...", - підкреслив Балицький.

Він пояснив, що військові дії можуть мати катастрофічний вплив на екологію. Одеський регіон обстрілюють ракетами, в яких близько тонни бойового заряду.

Після вибуху їх обсяг збільшується в тисячу разів. І це отруйні сполуки, які діють на всю екосистему - птахи, тварини, комахи, планктон.

Крім гримучих сполук ракет, колосальне забруднення атмосфери походить від вибухової хвилі, яка в атмосферу піднімає дуже багато частинок землі.

Ракетні удари вбивають все живе

Осколки ракет містять алюміній і магній, а це сотні тисяч тонн металевого сміття. І навіть при вибуху в небі, ці осколки завдають шкоди всьому живому.

"Навіть" спрацьовуючи "десь в небі, вся" хімія "у вигляді аерозолю, пилу ще довго залишається в атмосфері... В результаті люди отримують токсичні "порції" з їжею, отрути мають властивість накопичуватися в організмі, впливати на імунітет, внутрішні органи... Наслідки дуже серйозні", - пояснив експерт.

Він додав, що під час обстрілів знищується критична інфраструктура, в тому числі та очисні споруди. Скиди йдуть в річки та відкритий грунт, а це призводить до заморів у водоймах і сильно впливає на море.

Збиток торкнеться інших країн, в тому числі й Росію

За словами Балицького, збиток може виявитися гігантським і це торкнеться не тільки екології України, а й багатьох інших країн.

"Це і кліматичні загрози, і зменшення біорізноманіття, до якого веде зміна наших ландшафтів. Таких степових ділянок, як в Україні, у всьому світі залишилися лічені одиниці.

Їх цінність складно переоцінити. Це не просто територія, а природний комплекс, який має свою унікальну рослинність, унікальних тварин. Зникнення таких ландшафтів-комплексів - величезна втрата для людства.

Але і це - не все. Сама природа неодноразово показувала, як всі її явища взаємопов'язані. Так, років зо два тому в Одесі взимку пішов жовтий сніг. Люди були шоковані... виявилося, відбулося переміщення пилових мас з пустелі цукру. Здавалося б, де Африка і де ми?!

Тобто, в атмосфері всі процеси залежать від вітру, його напрямку, що означає: Війна в Україні з великою часткою ймовірності відіб'ється на європейських країнах – наших найближчих сусідах, та й на самій РФ", - назвав наслідки еколог.