День Києва: Порошенко показав українцям яскраву панораму столиці

Панорама була зроблена недалеко від столичного фунікулера

Президент України Петро Порошенко привітав українців та мешканців столиці з днем Києва. Відповідний пост гарант зробив на своїй сторінці в Facebook.

"Вітаю всіх киян і українців, які душею і серцем люблять столицю", - сказав він.

Слід уточнити, що панорама була зроблена неподалік столичного фунікулера. При цьому користувачі мережі поскаржилися президенту України на незаконні споруди.

Фото: панорама Києва (facebook.com/petroporoshenko)

"На жаль, Київ знищують забудови. І з міста-парку столиця перетворюється на місто-бетон", - сказала користувач Світлана Креницкая.

"Київ стрімко перетворюється в купу будинків без смаку і стилю. Не хочу. Моє місто повинно бути вишуканим, трохи провінційним і дуже зручний в плані інфраструктури", - впевнена юзер Світлана Доценко.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/petroporoshenko)

До речі, фінал Ліги Чемпіонів у Києві 26 травня пройшов без серйозних порушень. Про це поінформував глава поліції Києва Андрій Крищенко, передає відділ комунікацій поліції Києва. Для недопущення провокацій правоохоронці працювали у посиленому режимі. Ситуація на основних спортивних локаціях контролюється.

Наголошується, що на матчі були присутні приблизно 50 тисяч чоловік.

Як повідомлялося раніше, жителі Києва обурені тим, що залишають після себе іноземні туристи в парку Шевченка, який знаходиться майже в самому центрі столиці. Фотографії з горами сміття і пляшок опублікував радіоведучий Олександр Федченко.

Чоловік дивується тому, як поводяться футбольні фанати, оскільки наші співгромадяни, коли виїжджають за межі України дотримуються всі правила і акуратні.

Історія подорожчання проїзду в громадському транспорті (video.rbc.ua)