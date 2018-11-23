"Гроші освоюють": в мережі обурилися "озелененням" снігових заметів у столичному парку

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Кияни обурені халатністю комунальних підприємств до виділених коштів

Нещодавно в Маріїнському парку в Києві після випадання снігу були посаджені квіти. До речі, в Києві виділили близько 25-30 мільйонів гривень на озеленення міста. У мережі обурилися тим, що комунальні підприємства напередодні зими стали займатися озелененням парку. Про це кияни написали під публікацією в співтоваристві "Нецікавий Київ" у Facebook.

"У Маріїнському парку вчора висадили маргаритки. В мороз. В сніг, майже. Сказали, що вони морозостійкі", — пишуть у співтоваристві.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/NeinteresniyKiev

До публікації також прикріпили знімки в процесі висадки квітів і кінцевий результат аграрних робіт.

Фото: (facebook.com/NeinteresniyKiev)

У мережі порахували, що озеленення парку в такий пізній час року — спроби реалізувати виділений бюджет.

"Кінець року, бюджет потрібно освоювати", "Вони морозостійкі, але є одне але. При нормальному плануванні їх у мороз не садили б. Це не останній штрих щойно створеного парку. А так - доосвоюють бюджет", "7 грудня ці люди на конференції будуть розповідати, як озеленювати місто", "Слово "освоювати" набуває нового сенсу)", "Мозок там у них точно... морозостійкий", "Гроші освоюють в будь-яку погоду", — пишуть в коментарях.

Скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/NeinteresniyKiev

Нагадаємо, що раніше Тойота-Україна ініціювала озеленення Києва.

Раніше ми також писали, що в Україні обмежили максимальну щільність забудови в містах.

Відео: РБК-Україна