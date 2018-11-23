ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Гроші освоюють": в мережі обурилися "озелененням" снігових заметів у столичному парку

STYLERЖиття    23.11.2018 - 16:35
"Гроші освоюють": в мережі обурилися "озелененням" снігових заметів у столичному парку
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Кияни обурені халатністю комунальних підприємств до виділених коштів

Нещодавно в Маріїнському парку в Києві після випадання снігу були посаджені квіти. До речі, в Києві виділили близько 25-30 мільйонів гривень на озеленення міста. У мережі обурилися тим, що комунальні підприємства напередодні зими стали займатися озелененням парку. Про це кияни написали під публікацією в співтоваристві "Нецікавий Київ" у Facebook.

"У Маріїнському парку вчора висадили маргаритки. В мороз. В сніг, майже. Сказали, що вони морозостійкі", — пишуть у співтоваристві.

&quot;Гроші освоюють&quot;: в мережі обурилися &quot;озелененням&quot; снігових заметів у столичному парку

Скріншот поста облікового запису facebook.com/NeinteresniyKiev

До публікації також прикріпили знімки в процесі висадки квітів і кінцевий результат аграрних робіт.

 

Фото: (facebook.com/NeinteresniyKiev)

У мережі порахували, що озеленення парку в такий пізній час року — спроби реалізувати виділений бюджет.

"Кінець року, бюджет потрібно освоювати", "Вони морозостійкі, але є одне але. При нормальному плануванні їх у мороз не садили б. Це не останній штрих щойно створеного парку. А так - доосвоюють бюджет", "7 грудня ці люди на конференції будуть розповідати, як озеленювати місто", "Слово "освоювати" набуває нового сенсу)", "Мозок там у них точно... морозостійкий", "Гроші освоюють в будь-яку погоду", — пишуть в коментарях.

&quot;Гроші освоюють&quot;: в мережі обурилися &quot;озелененням&quot; снігових заметів у столичному парку

&quot;Гроші освоюють&quot;: в мережі обурилися &quot;озелененням&quot; снігових заметів у столичному парку

&quot;Гроші освоюють&quot;: в мережі обурилися &quot;озелененням&quot; снігових заметів у столичному парку

Скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/NeinteresniyKiev

Нагадаємо, що раніше Тойота-Україна ініціювала озеленення Києва.

Раніше ми також писали, що в Україні обмежили максимальну щільність забудови в містах.

Відео: РБК-Україна

Новини України Київпаркземляцветымариинский паркозеленение
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся