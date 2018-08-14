Діти сепаратистів в центрі Києва: новий скандал в українській музиці

Концерт групи Lechuga (фото: facebook.com/sasha.vkrayst / Oli Zitch)

Відомий музикант і організатор Антон Маслов виявився злодієм і шахраєм

Відомий український музикант, лідер групи The Gitas, яка нещодавно записала сингл з "Бумбоксом", Саша Чемеров розповів, як його підставили під час одного з концертів у Києві.

Справа в тому, що 11 серпня в гаражах на столичному Подолі (вулиця Петровська, 34) відбувся концерт Чемерова і його сайд-проекту Lechuga. Але як виявилося пізніше, власником популярною серед київської музичної туссовки репетиційної бази та концертної локації є син сепаратиста і сталініста Леоніда Маслова, який давно числиться в базі "Миротворця", - Антон.

Гаражі на Подолі (фото: facebook.com/sasha.vkrayst)

"Київський андеграунд, ну це дикий зашквар і пи*дець. Спасибі моїм друзям і знайомим за те, що не поставили мене до відома. Знай я ці тьорки, все було б інакше", - написав на своїй Facebook-сторінці Чемеров, відомий своєю чіткою проукраїнською позицією.

Скріншот поста (facebook.com/sasha.vkrayst)

До речі, про те, що Антон Маслов має репутацію злодія, ще в 2017 році написала в соцмережі Олена Герасим'юк.

"Антон широко відомий у вузьких колах киян завдяки крадіжкам особистого майна (а саме - воріт гаражного кооперативу "АК Сигнал" під камерою), а також орендою (і, як стверджують свідки, фінансуванням з цих грошей батька-сепаратиста) гаражів і погрозами при свідках спалити сцену (між іншим, сцена за адресою Петровська, 30/34 вчора взяла і згоріла. Цікаво, чому?)" - написала вона, маючи на увазі сцену біля Вознесенського узвозу, де збиралися столичні музиканти.

Скріншот поста (facebook.com/garryshow)

Також вона розповіла, що Антон Маслов, який "відкрито грабує гаражні кооперативи", в 2014 році переховувався в зоні АТО на стороні "ЛНР".

Антон Маслов (фото: facebook.com/xtrasherx)

Гаражі на Подолі (фото: facebook.com/xtrasherx)

Гаражі на Подолі (фото: facebook.com/xtrasherx)

Додамо, що Чемеров запропонував київським музикантам і організаторам об'єднатися для створення в столиці локації, де можна було б проводити неформатні заходи. Його ідею підтримали не тільки кияни, а й мешканці інших українських міст.

Раніше Styler писав про те, що популярна українська рок-група презентувала новий кліп.

Відео: РБК-Україна