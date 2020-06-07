ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дітям дозволять міняти по батькові: в Мін'юсті прокоментували закон

STYLERЖиття    07.06.2020 - 11:55
Дітям дозволять міняти по батькові: в Мін'юсті прокоментували закон
Центр надання адміністративних послуг (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

У Мін'юсті вважають, що законопроект допомагає досягти більшого забезпечення прав людини

В Україні запропонували дозволити міняти по батькові після настання 14-річчя. Законопроект №2450, розглянутий Верховною Радою 3 червня в першому читанні, передбачає, що з 14 років дитина зможе змінити по батькові за власним бажанням. У Мін'юсті вважають, що законопроект є необхідним.

Як розповів міністр юстиції Денис Малюська в ефірі каналу "Україна 24", законодавча ініціатива важлива.

"я б Хотів, щоб моя дитина змінив по батькові? Очевидно, що ні. Але чи має право дитина міняти по батькові після дорослішання? Напевно, іноді так. Батьки бувають різні. Буває батько біологічний, юридичний, який тільки зазначений у документах, але насправді не має нічого спільного з дитиною. Або той, який безпосередньо виховував дитину. Добре, якщо всі ці ролі збігаються в одній людині, але це трапляється далеко не завжди. Тому, напевно, повнолітня дитина повинен мати вибір", - сказав міністр.

Варто зазначити, що законопроектом пропонується:

  • міняти по батькові можна буде особам з 16 років;
  • міняти по батькові з 14 років можна буде лише за згодою батьків;
  • якщо над 14-річною дитиною встановлено піклування, зміна прізвища, власного імені та по батькові можливо за згодою піклувальника;
  • якщо один з батьків буде проти зміни по батькові дитини, питання може вирішувати орган опіки та піклування або суду

До речі, заборона на зміну по батькові визнано порушенням Конвенції про захист прав людини.

Варто нагадати, що парламент попереднього скликання відхилив закон про право на зміну по батькові, таке рішення підтримали 284 депутата.

Нагадаємо, що раніше на початку січня комітет парламенту з питань молоді та спорту рекомендувала Раді схвалити цей закон за основу.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Киселева Анна

Теги Новини України законопроектМіністерство юстиції України
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся